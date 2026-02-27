Chủ tịch HĐND Đà Nẵng: Điều chỉnh quy hoạch là 'bản thiết kế' cho diện mạo phát triển mới

Sáng 27.2, HĐND TP.Đà Nẵng khóa X tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) xem xét, quyết định việc điều chỉnh quy hoạch thành phố và một số nội dung quan trọng liên quan đến cơ chế, chính sách đất đai, đầu tư phát triển thủy lợi, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng, cho biết trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, quy hoạch TP.Đà Nẵng và quy hoạch tỉnh Quảng Nam cũ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được triển khai và trở thành cơ sở quan trọng cho công tác quy hoạch đô thị, nông thôn; xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng đô thị và đời sống người dân.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng, phát biểu tại kỳ họp ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tuy nhiên, sau thời điểm hợp nhất và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP.Đà Nẵng đã xác lập quy mô, vị thế và tính chất phát triển hoàn toàn mới. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải điều chỉnh quy hoạch phù hợp với địa giới hành chính và mô hình tổ chức chính quyền mới, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong giai đoạn tới.

Thời gian qua, hệ thống chính trị toàn thành phố đã nỗ lực rà soát, điều chỉnh quy hoạch với phương châm triển khai chặt chẽ theo quy định nhưng không để chậm trễ, gián đoạn các chương trình, kế hoạch phát triển trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Đức Dũng, việc điều chỉnh quy hoạch là nhiệm vụ chính trị nặng nề, phức tạp, không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn là bản thiết kế định hình, tổ chức lại toàn bộ không gian phát triển của thành phố theo mô hình đa cực - đa trục - đa chức năng, gắn với mô hình tăng trưởng mới.

Quy hoạch phải bảo đảm tính thống nhất, toàn diện, hướng tới phát triển bền vững, hài hòa giữa các khu vực, bảo đảm công bằng xã hội và nâng cao chất lượng sống của người dân; đồng thời khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo sự cộng hưởng giữa Đà Nẵng và Quảng Nam trước đây.

Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng cho rằng, dự thảo điều chỉnh quy hoạch nhấn mạnh quan điểm hạ tầng là công cụ kiến tạo không gian và mô hình tăng trưởng; xác định vai trò dẫn dắt của thành phố trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, kinh tế biển, logistics, công nghệ cao, tài chính và đổi mới sáng tạo.

Trên cơ sở đó, thành phố hướng tới mục tiêu trở thành đô thị thông minh, sinh thái, giàu bản sắc văn hóa, có môi trường sống chất lượng cao; phát triển kinh tế năng động, bền vững, gắn với chuyển đổi xanh và chuyển đổi số toàn diện; từng bước khẳng định vị thế là một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, có tầm ảnh hưởng trong khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương.

Việc xem xét điều chỉnh quy hoạch cần được thực hiện toàn diện, thận trọng, bảo đảm quy hoạch thực sự trở thành công cụ quan trọng để định hướng phát triển, huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện hiệu quả.

"Mỗi quyết định được thông qua tại kỳ họp lần này không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn tác động lâu dài đến diện mạo phát triển của thành phố trong nhiều năm, nhiều thập kỷ tới", Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng nhấn mạnh.