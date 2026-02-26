Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên rượt chém người đi đường ở Đà Nẵng

Huy Đạt
Huy Đạt
26/02/2026 17:43 GMT+7

Rạng sáng 17.2, nhóm khoảng 20 thanh thiếu niên mang dao tự chế truy đuổi và chém người đi đường, gây náo loạn đường phố Đà Nẵng.

Ngày 26.2, Công an phường Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) cho biết, đã làm rõ nhóm thanh thiếu niên liên quan vụ “gây rối trật tự công cộng” xảy ra rạng sáng 17.2 trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố. Nhóm thiếu niên này đã chém người đi đường trọng thương chỉ vì cho rằng bị "nhìn đểu".

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên chém người đi đường tại Đà Nẵng đêm giao thừa 2026 - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều bị can liên quan vụ gây rối trật tự công cộng, chém người đi đường

ẢNH: Đ.X

Theo điều tra, khoảng 0 giờ ngày 17.2, Đ.V.N (16 tuổi, trú phường Thanh Khê) rủ khoảng 20 thanh thiếu niên sử dụng 10 xe mô tô chạy thành đoàn với tốc độ cao, liên tục rú ga, nẹt pô.

Nhiều xe máy trong nhóm đã tháo biển kiểm soát. Đoàn xe này di chuyển qua các tuyến Nguyễn Tất Thành, Điện Biên Phủ, Lê Độ, cầu Thuận Phước, Trần Phú, 2 Tháng 9, Duy Tân, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Tri Phương…

Khi đến khu vực đường Lý Thái Tông (phường Thanh Khê), N. lấy các con dao tự chế dài khoảng 1 mét đưa cho H.K.Q (19 tuổi), T.T.M.T (16 tuổi), N.N.K (18 tuổi, cùng trú thành phố Đà Nẵng), N. giữ 1 dao. Nhóm này còn mang theo bình xịt hơi cay.

Đến khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày (17.2), trên đường Nguyễn Tất Thành, nhóm của N. gặp một nhóm thanh thiếu niên khác. Cho rằng bị “nhìn đểu”, nhóm này đã quay đầu xe, truy đuổi và dùng dao chém H.N.Y (20 tuổi) gây thương tích đứt gân tay phải.

Trong lúc bỏ chạy, L.C.T (18 tuổi) điều khiển xe chở T.M.H (18 tuổi) tông vào ô tô đang đỗ bên đường. Hậu quả, T. bị gãy một phần xương quay, đứt gân tay phải; H. bị thương ở cổ chân.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 4 dao tự chế cùng nhiều xe mô tô liên quan.

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên chém người đi đường tại Đà Nẵng đêm giao thừa 2026 - Ảnh 2.

Một số xe máy trong nhóm đã tháo biển kiểm soát trước khi chạy xe gây rối, chém người

ẢNH: Đ.X

Ngày 23.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với H.K.Q và Đ.V.N về tội “gây rối trật tự công cộng”; thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với H.K.Q, còn Đ.V.N bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 25.2, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can từ 19 - 22 tuổi cùng trú thành phố Đà Nẵng, gồm: L.Đ.D.A, N.V.N, L.T.N.H, P.N.H.D và M.Đ.T.

Vụ chém người đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khám phá thêm chủ đề

