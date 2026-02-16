Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Khởi tố 10 bị can gây rối trật tự công cộng ở vùng nông thôn TP.Cần Thơ

Thanh Duy
Thanh Duy
16/02/2026 17:08 GMT+7

Công an TP.Cần Thơ vừa khởi tố 10 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng, bắt nguồn từ việc dùng dao chém nhau.

Ngày 16.2, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ cho biết, đơn vị đã khởi tố 10 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng, bắt nguồn từ việc dùng dao có tính sát thương cao chém nhau.

Các bị can gồm: Nguyễn Tuấn Oanl (28 tuổi), Nguyễn Thành Đạt (19 tuổi), Phan Hữu Nhân (22 tuổi), Nguyễn Quốc Thẩm (26 tuổi), Trịnh Hoàng An (25 tuổi), Nguyễn Văn Tú (18 tuổi), Trần Tống Thanh Nhả (18 tuổi), Hà Thanh Lâm (21 tuổi), Huỳnh Quốc Đại (18 tuổi), Hà Thanh Kha (18 tuổi, cùng ở thành phố Cần Thơ).

Công an Cần Thơ khởi tố 10 bị can gây rối trật tự công cộng - Ảnh 1.

Các bị can bị Công an TP.Cần Thơ khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng

ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Trong số này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Hữu Nhân, Nguyễn Quốc Thẩm, Trịnh Hoàng An; những bị can còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 30.8.2025, Hà Thanh Kha chuẩn bị dao có tính sát thương cao (nằm trong danh mục quy định của Bộ Công an) để Huỳnh Quốc Đại chém H.H.H (23 tuổi, ở ấp Cứ Mạnh, xã An Lạc Thôn, TP.Cần Thơ) gây thương tích với tỷ lệ 5% và chém hụt Phan Hữu Nhân.

Bực tức vì bị tấn công, Nhân rủ Đạt, Oanl, An, Thẩm đi trả thù. Đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, nhóm của Nhân mang theo vỏ chai bia, dao tự chế đi xe máy đến trước nhà Hà Thanh Kha (ấp Phú Tân A, xã Phú Hữu, TP.Cần Thơ) để tìm người chém mình.

Nhóm của Nhân đứng trên tuyến lộ nông thôn (được xác định là nơi công cộng) chửi bới, hò hét, rồi ném vỏ chai bia, đất đá vào nhà của Kha. Sau đó, nhóm của Nhân bị nhóm của Đại (gồm Đại, Kha, Lâm, Tú, Nhả) mang theo hung khí rượt lại trên tuyến lộ này.

Hậu quả, Nguyễn Quốc Thẩm bị Huỳnh Quốc Đại dùng dao chém trúng cổ, gây thương tích với tỷ lệ 4%.

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can nói trên về hành vi gây rối trật tự công cộng. Riêng Huỳnh Quốc Đại và Hà Thanh Kha bị khởi tố thêm hành vi cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Cơ quan điều tra Công an TP.Cần Thơ đang tiếp tục điều tra nguyên nhân, củng cố hồ sơ xử lý các bị can liên quan theo quy định của pháp luật.

Ngày 15.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan đến 2 vụ gây rối tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Khám phá thêm chủ đề

cần thơ Gây rối trật tự công cộng Cố ý gây thương tích chém người
Xem thêm bình luận