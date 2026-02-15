Công an TP.HCM bắt khẩn cấp 4 người gây rối tại sân bay Tân Sơn Nhất

Theo kết quả điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định các vụ gây rối trật tự tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất không chỉ gây cản trở giao thông mà còn ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại cửa ngõ hàng không quan trọng của thành phố.

Hành hung, chặn đầu xe giữa phố

Vụ việc thứ nhất xảy ra khoảng 12 giờ 50 ngày 9.2, trên đường Bạch Đằng (hướng vào ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, phường Tân Sơn Hòa).

Vào thời điểm trên, Lê Tấn Cường (48 tuổi) trong quá trình điều khiển xe buýt đã xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Văn Hùng (52 tuổi) lái xe công nghệ.

Nguyễn Văn Hùng và Lê Tấn Cường tại trụ sở công an

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Thay vì nhường nhịn, cả 2 dừng xe giữa tuyến đường có mật độ giao thông cao rồi lao vào xô xát, dùng vật cứng tấn công nhau. Hình ảnh vụ ẩu đả được người dân ghi lại và phát tán trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Tiếp đó, lúc 17 giờ 40 ngày 11.2, cũng tại khu vực đường Trường Sơn (trước lối ra ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất) xảy ra vụ va chạm nhẹ giữa xe công nghệ Vũ Văn Thái (58 tuổi) và ô tô do Phan Tiến Mai (59 tuổi) điều khiển đã dẫn đến cảnh tượng náo loạn.

Hai bên không phối hợp giải quyết mà chặn đầu xe, đập phá phương tiện. Thậm chí, có đối tượng còn trèo lên nắp capo khi xe đang di chuyển, bất chấp nguy hiểm và nguy cơ gây tai nạn.

Kiên quyết xử lý hành vi côn đồ

Căn cứ tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng trên để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Vũ Văn Thái và Phan Tiến Mai tại trụ sở công an

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo công an, dù xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ khi va chạm giao thông, nhưng hành xử mang tính bột phát, côn đồ tại các tuyến đường trọng điểm khu vực sân bay là không thể chấp nhận.

Việc khẩn trương áp dụng các biện pháp tố tụng thể hiện tinh thần xử lý nhanh, nghiêm và quyết liệt của lực lượng công an.

Công an TP.HCM khuyến cáo: Người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Mọi hành vi manh động, coi thường pháp luật gây mất trật tự nơi công cộng đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thời gian tới, Công an TP.HCM tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực cửa ngõ, bến xe, sân bay để đảm bảo môi trường giao thông văn minh, an toàn cho người dân.