Đà Nẵng chi 1.400 tỉ đồng giải bài toán ngập úng đô thị

Ngày 19.1, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết thành phố hiện đang triển khai 18 dự án thoát nước, chống ngập với tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỉ đồng, gồm cả giải pháp trước mắt lẫn chiến lược lâu dài nhằm nâng cao khả năng tiêu thoát nước đô thị.

Ưu tiên giải pháp thường xuyên

Theo Sở Xây dựng, thời gian qua công tác nạo vét, khơi thông cống rãnh, mương thu nước và cửa thu nước được ưu tiên chỉ đạo và mang lại hiệu quả rõ rệt. UBND thành phố đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương đồng loạt triển khai các nhóm nhiệm vụ mang tính thường xuyên để kịp thời ứng phó trong mùa mưa.

Cụ thể, thành phố tiếp tục tập trung nạo vét hệ thống thoát nước; kiểm tra, vận hành hiệu quả các trạm bơm chống ngập; chủ động hạ mực nước tại các hồ điều tiết trước mùa mưa; đồng thời tăng cường vớt rác tại các cửa thu nước nhằm hạn chế tắc nghẽn.

Trung tâm TP.Đà Nẵng ngập sâu trong đợt mưa lớn cuối tháng 10.2025 ẢNH: M.C

Song song đó, công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia phòng chống ngập úng được đẩy mạnh, đặc biệt là việc khơi thông cửa thu nước, tháo dỡ các tấm che ngăn mùi gây cản trở dòng chảy.

Ngoài ra, TP.Đà Nẵng tập trung bổ sung cửa thu nước tại các khu vực còn thiếu, cải tạo và sửa chữa các mương, cửa thu đã xuống cấp; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án thoát nước đang thi công cũng như các công trình đã có chủ trương đầu tư.

Thành phố cũng khẩn trương di dời các hạ tầng kỹ thuật chồng lấn hệ thống thoát nước, hoàn thiện và thực hiện nghiêm các kịch bản ứng phó ngập úng đô thị nhằm giảm thiểu rủi ro khi mưa lớn kéo dài.

Về lâu dài, Sở Xây dựng cho biết TP.Đà Nẵng đang hoàn thiện quy định quản lý hệ thống thoát nước, tăng cường phân cấp cho chính quyền cấp xã để chủ động hơn trong xử lý ngập úng tại cơ sở.

Đáng chú ý, thành phố sẽ phát triển bản đồ theo dõi mưa và ngập nước thông qua ứng dụng Danang SmartCity, giúp theo dõi, cảnh báo và điều hành thoát nước theo thời gian thực.

Cùng với đó là các giải pháp quy hoạch, kế hoạch đầu tư, ưu tiên quỹ đất cho hành lang thoát lũ, hồ điều hòa và mảng xanh đô thị – những yếu tố then chốt trong chiến lược chống ngập bền vững.

'Giải cứu' các điểm đen ngập úng kéo dài

Tại các "điểm nóng" như đường Mẹ Suốt, đường Âu Cơ, UBND TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo nghiên cứu phương án tăng cường thoát nước ra sông và vịnh Đà Nẵng, giảm tải cho sông Phú Lộc.

Trong đó, dự án tuyến cống thoát nước dọc đường Phùng Hưng (từ kênh Hòa Minh ra vịnh Đà Nẵng) đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu; dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường số 4 thuộc Khu công nghiệp Hòa Khánh cũng được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Tại đường Tôn Đức Thắng, thành phố đang nghiên cứu mở rộng cầu đường sắt phía hạ lưu và mở rộng khẩu độ tuyến kênh nối từ hồ Trung Nghĩa ra sông Phú Lộc. Riêng tại đường Quang Trung, phương án bổ sung tuyến cống dọc đường Ông Ích Khiêm đang được xem xét nhằm nâng cao khả năng thoát nước cho khu vực trung tâm.

Theo Sở Xây dựng, việc mở rộng kích thước các tuyến cống thoát nước ra cửa sông, cửa biển sẽ được tính toán theo từng khu vực cụ thể, bảo đảm lộ trình đầu tư hợp lý, hiệu quả và tránh lãng phí.

Những năm gần đây, TP.Đà Nẵng liên tục đối mặt với tình trạng ngập úng khi mưa lớn kéo dài. Đặc biệt, trong năm 2025, thành phố đã ghi nhận nhiều đợt mưa lớn gây ngập sâu trên diện rộng.