Công bố 53 người trúng cử HĐND thành phố Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031

Bùi Ngọc Long
18/03/2026 12:57 GMT+7

Ủy ban Bầu cử thành phố Huế công bố kết quả Ngày hội bầu cử 2026 với 53 đại biểu trúng cử HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sáng ngày 18.3, Ủy ban Bầu cử thành phố Huế tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa IX nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu tham dự hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tại buổi công bố, ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Hội đồng Bầu cử thành phố Huế, cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên địa bàn thành phố đã diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Kết quả, toàn thành phố có 969.425 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,99%; trong đó có 668 khu vực bỏ phiếu và 37/40 xã, phường đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu. Không khí ngày bầu cử diễn ra trang nghiêm, phấn khởi; cử tri tin tưởng, kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Công bố kết quả bầu cử, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó chủ tịch thường trực HĐND thành phố Huế khóa VIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026), cho biết toàn thành phố Huế có 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa IX. Có 89 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố để bầu 53 đại biểu.

Theo quy định, danh sách những người trúng cử sau khi công bố sẽ có 7 ngày để giải quyết khiếu nại. Danh sách đại biểu trúng cử được xác nhận và công bố tại kỳ họp thứ nhất của HĐND thành phố Huế khóa IX nhiệm kỳ 2026 - 2031.


Đà Nẵng sắp công bố kết quả bầu cử, tiếp nhận khiếu nại trong 7 ngày

Với tỷ lệ cử tri đi bầu gần như tuyệt đối, TP.Đà Nẵng bước vào giai đoạn hoàn tất thủ tục công bố kết quả và tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử theo đúng quy định pháp luật.

