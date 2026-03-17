Đà Nẵng sắp công bố kết quả bầu cử, tiếp nhận khiếu nại trong 7 ngày

Ngày 17.3, Ủy ban Bầu cử TP.Đà Nẵng tổ chức phiên họp thứ 3 nhằm đánh giá toàn diện kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn.

Theo báo cáo của tổ giúp việc, cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định pháp luật, với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,92%.

Toàn thành phố có 1.784 khu vực bỏ phiếu với tổng số 2.060.459 cử tri. Ngay từ sáng sớm 15.3, các điểm bỏ phiếu đồng loạt khai mạc; đến 19 giờ cùng ngày, 100% tổ bầu cử đã hoàn thành việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

Kết quả ghi nhận có 2.058.838 cử tri tham gia bỏ phiếu (đạt 99,92%), trong đó 75/93 xã, phường đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu. Đáng chú ý, không có đơn vị nào phải tổ chức bầu lại hoặc bầu thêm.

Người dân xã vùng cao La Dêê (TP.Đà Nẵng) đi bỏ phiếu vào sáng 15.3 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ở cấp bầu cử đại biểu Quốc hội, TP.Đà Nẵng có 24 người ứng cử tại 5 đơn vị bầu cử để bầu 14 đại biểu. Kết quả kiểm phiếu bảo đảm đủ số lượng đại biểu được bầu và dự kiến sẽ được trình Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, công bố trúng cử.

Đối với HĐND thành phố, có 125 người ứng cử tại 23 đơn vị bầu cử để bầu 76 đại biểu; kết quả kiểm phiếu cũng bảo đảm đủ số lượng, không phát sinh tình huống bầu lại.

Bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ, thư ký Ủy ban Bầu cử TP.Đà Nẵng, cho biết Ủy ban Bầu cử đang tiến hành xác lập nghị quyết để công bố kết quả, đồng thời hoàn thiện hồ sơ gửi Hội đồng Bầu cử quốc gia. Dự kiến trong sáng mai 18.3, toàn bộ hồ sơ sẽ được chuyển đi để thực hiện công bố chính thức danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội.

Đáng chú ý, theo quy định, các địa phương sẽ tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến kết quả bầu cử trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được. "Đây là nội dung quan trọng, đề nghị các đơn vị chủ động tham mưu xử lý, bảo đảm đúng quy định pháp luật", bà Hoa nhấn mạnh.

Bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ, thư ký Ủy ban Bầu cử TP.Đà Nẵng, báo cáo tại phiên họp về công tác bầu cử ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo bà Hoa, sau khi hoàn tất việc giải quyết các đơn thư (nếu có), Ủy ban Bầu cử sẽ ban hành nghị quyết công nhận và xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố trước kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.Đà Nẵng, đánh giá cuộc bầu cử đã đạt được những thành công quan trọng, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Tỷ lệ cử tri tham gia thuộc nhóm cao, công tác tổ chức được triển khai bài bản, đúng quy định.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.Đà Nẵng, phát biểu chỉ đạo hội nghị ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Dũng cho biết, đến nay khối lượng công việc liên quan đến bầu cử đã hoàn thành khoảng 99%. Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố sẽ được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sau công bố, các cơ quan chức năng sẽ có 7 ngày để tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có), làm cơ sở ban hành nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu và cấp giấy chứng nhận trúng cử.

Trong thời gian tới, TP.Đà Nẵng sẽ tập trung chuẩn bị kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố để bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND và các cơ quan tư pháp. Dự kiến kỳ họp diễn ra vào ngày 28.3 với mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác kiện toàn nhân sự trước ngày 31.3.