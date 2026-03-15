Chuyển đổi số trong quản lý cử tri và ứng cử viên

Theo Hội đồng Bầu cử quốc gia, trong nhiều tháng qua, công tác chuẩn bị bầu cử đã được triển khai chủ động, bài bản trên tất cả các mặt, sẵn sàng cho ngày hội bầu cử toàn dân 15.3. Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Tạ Thị Yên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó chánh văn phòng thường trực Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, cho biết điểm nhấn quan trọng nhất của kỳ bầu cử này chính là việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý dữ liệu cử tri và ứng cử viên.

Trên cơ sở chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia, các cơ quan phụ trách bầu cử đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội, Tập đoàn Viettel, Bộ Công an và các cơ quan hữu quan để kết nối và đối chiếu dữ liệu giữa danh sách cử tri, hồ sơ ứng cử viên với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bằng cách sử dụng mã định danh cá nhân, hệ thống có thể tự động rà soát, chuẩn hóa các thông tin về họ tên, ngày sinh, nơi thường trú và tình trạng cư trú. Đây không đơn thuần là công việc kỹ thuật mà là giải pháp then chốt để loại bỏ hoàn toàn các sai sót về nhân thân, phát hiện kịp thời các trường hợp trùng lặp hoặc thông tin chưa cập nhật.

Cử tri đặc khu Trường Sa bỏ phiếu sớm bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, ngày 8.3.2026

Cạnh đó, theo bà Tạ Thị Yên, trong quá trình niêm yết danh sách cử tri, nhiều địa phương đã triển khai các kênh tra cứu và phản hồi thông tin bằng hình thức trực tuyến, cho phép người dân kiểm tra thông tin của mình thông qua các nền tảng số, như cổng thông tin điện tử của địa phương, ứng dụng định danh điện tử hoặc các dịch vụ công trực tuyến. Nếu phát hiện sai sót, cử tri có thể phản ánh trực tiếp qua hệ thống điện tử hoặc thông qua các kênh tiếp nhận của chính quyền cơ sở, và các cơ quan phụ trách bầu cử có trách nhiệm kiểm tra, điều chỉnh kịp thời theo quy định của pháp luật. Điều này không chỉ tạo thuận tiện mà còn củng cố niềm tin của nhân dân vào sự minh bạch của quy trình bầu cử, phù hợp với xu hướng quản trị số của đất nước.

Việc chuẩn bị phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, giám sát chặt chẽ. Theo bà Tạ Thị Yên, phiếu sau khi rời nhà in sẽ qua 3 khâu quản lý chính: từ cấp tỉnh xuống cấp xã, và cuối cùng là đến các tổ bầu cử tại từng khu vực bỏ phiếu. Ở mỗi khâu, tính bảo mật luôn được đặt lên hàng đầu với sự tham gia giám sát của các lực lượng chức năng. Tại các vùng hải đảo, phiếu bầu được vận chuyển bằng tàu, ca nô chuyên trách; ở miền núi, có thể phải huy động các phương thức đặc thù, kế hoạch vận chuyển luôn được chuẩn bị sớm hơn và có phương án dự phòng chi tiết để đảm bảo kịp tiến độ.

Cử tri tại 2 khu vực bỏ phiếu trên đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) tiến hành bỏ phiếu sớm, sáng 14.3

Một điểm mới của công tác vận chuyển phiếu bầu năm nay, theo bà Tạ Thị Yên là nhiều địa phương đã sử dụng hệ thống quản lý dữ liệu và cập nhật trực tuyến quá trình bàn giao giữa các cấp. Điều này giúp các cơ quan phụ trách bầu cử cấp trên có thể theo dõi tiến độ theo thời gian thực, đảm bảo sự minh bạch và phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp.

"Trường hợp phát hiện sai sót sau khi đã in xong, cơ quan phụ trách bầu cử sẽ quyết định in lại toàn bộ số phiếu bị lỗi, đồng thời tổ chức thu hồi và tiêu hủy số phiếu đã in sai theo quy trình có sự giám sát của các cơ quan liên quan. Có thể khẳng định rằng với cơ chế kiểm tra nhiều tầng và quy trình xử lý rõ ràng, mọi tình huống phát sinh trong quá trình in phiếu đều có phương án xử lý kịp thời, nhằm bảo đảm tính chính xác, minh bạch và sự nghiêm túc của cuộc bầu cử", bà Tạ Thị Yên nhấn mạnh.

Hàng trăm phương án đảm bảo an ninh, trật tự

Song song với những chuyển động trên không gian số, từ 12.12.2025 - 16.3.2026, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã phát lệnh triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên toàn quốc, bảo vệ an toàn cho ngày hội bầu cử. Trong thời gian này, công an toàn quốc sẽ tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp mạnh, xử lý nghiêm các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; đồng thời tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung vào hành vi vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy; thực hiện nghiêm chỉ đạo về PCCC và cứu nạn, cứu hộ; lập lại trật tự đô thị tại các tuyến đường và khu vực công cộng trọng điểm.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết bộ đã thành lập tiểu ban an ninh trật tự cuộc bầu cử, cùng công an các đơn vị, địa phương cả nước đã xây dựng, triển khai hàng trăm kế hoạch, phương án và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị trong bảo đảm an ninh trật tự cuộc bầu cử.

Công an các đơn vị đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở các yếu tố, nguy cơ tiềm ẩn đến an ninh, an toàn cuộc bầu cử, không để bị động, bất ngờ, củng cố vững chắc môi trường an ninh, an toàn sẵn sàng phục vụ tổ chức cuộc bầu cử. Công tác rà soát, thẩm tra, xác minh nhân sự tự ứng cử, ứng cử được tập trung thực hiện, bám sát quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử.

Không chỉ bảo vệ trên thực địa, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cũng cho hay, công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin cũng được triển khai quyết liệt để ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc, đảm bảo môi trường thông tin lành mạnh phục vụ ngày hội của toàn dân.

Một pano tuyên truyền bầu cử tại khu vực trung tâm TP.HCM

Không chỉ công tác đảm bảo an ninh, trật tự, việc triển khai bầu cử tại các làng chài, thuyền bè trên sông hay đối với người đang cai nghiện tại các cơ sở cũng được quan tâm sát sao, đảm bảo tất cả cử tri đều được thực hiện quyền, nghĩa vụ thiêng liêng trong ngày hội bầu cử toàn dân. Tại Hà Nội, đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã dùng ca nô đến tận các khu vực vạn chài, thuyền bè nổi trên sông để rà soát danh sách cử tri. Những công dân sinh sống lênh đênh trên mặt nước được hướng dẫn kiểm tra thông tin cá nhân và nắm rõ thời gian, địa điểm bỏ phiếu.

Công an Hà Nội cho hay, đây cũng là lần đầu cơ quan này tổ chức cho công dân đang cai nghiện tham gia bầu cử. Tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (thuộc Công an Hà Nội), ban chỉ huy cơ sở đã tổ chức các công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử dưới các hình thức như sinh hoạt chuyên đề, phổ biến trực tiếp, niêm yết thông tin tại các khu vực sinh hoạt chung. Nội dung tuyên truyền được lồng ghép trong các buổi giáo dục chính trị, giúp học viên nắm rõ quyền và nghĩa vụ công dân, hiểu được ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như quy trình thực hiện quyền bầu cử theo quy định.

Bảng niêm yết danh sách cử tri và người ứng cử tại điểm bỏ phiếu của các tổ dân phố Hàng Đào số 3, 4 và 5 (khu vực bỏ phiếu số 22), Hà Nội

Nhiều khu vực bầu cử sớm

Theo đề nghị của ủy ban bầu cử 11 tỉnh, TP, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã cho phép 217 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các địa phương này được tiến hành bỏ phiếu sớm, bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thông tin từ Hội đồng Bầu cử quốc gia, trong ngày 14.3, nhiều điểm bầu cử tại các đảo tiền tiêu, đồn biên phòng... đã tiến hành bầu cử sớm. Tại Hải Phòng, 2 khu vực bỏ phiếu trên đặc khu Bạch Long Vĩ khai mạc từ 6 giờ 30 để đúng 7 giờ cử tri bắt đầu bỏ phiếu bầu chọn đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bí thư Đảng ủy đặc khu Bạch Long Vĩ Bùi Trung Tiến cho biết, đến 10 giờ sáng 14.3, tỷ lệ cử tri bỏ phiếu đã đạt trên 93%; trong đó khu vực bỏ phiếu số 1 đạt 100% và khu vực bỏ phiếu số 2 đạt 81,2%. Công tác tổ chức được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, ngày 14.3, sau lễ khai mạc, 100% cử tri tại 5 điểm bầu cử sớm của tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử 15.3 ở Đảo Trường Sa

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng, tỉnh có 5 khu vực tổ chức bỏ phiếu sớm và đều thuộc các đơn vị của Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, bao gồm khu vực bỏ phiếu số 37 tại Đồn biên phòng Nậm Na và Đồn biên phòng Đắk Ken, xã Đắk Wil; khu vực bỏ phiếu số 20 tại Đồn biên phòng Đắk Đam, xã Thuận An; khu vực bỏ phiếu số 21 tại Đồn biên phòng Đắk Mbai, xã Thuận An; khu vực bỏ phiếu số 19 tại Tiểu đoàn huấn luyện - cơ động 1, xã Thuận Hạnh; khu vực bỏ phiếu số 18 tại Tiểu đoàn huấn luyện - cơ động 2, xã Hàm Tân.

Cũng trong sáng 14.3, cùng với Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2, một số khu vực bầu cử tại các đồn biên phòng và đơn vị đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lâm Đồng cũng tổ chức bầu cử sớm…

Theo Hội đồng Bầu cử quốc gia, việc bỏ phiếu được thực hiện liên tục từ 7 giờ - 19 giờ ngày bầu cử 15.3. Tùy tình hình địa phương, tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21 giờ cùng ngày. Trường hợp gần đến giờ kết thúc việc bỏ phiếu theo quy định mà vẫn còn cử tri chưa thực hiện xong việc bỏ phiếu, tổ bầu cử có trách nhiệm thông báo đến các cử tri còn ở trong khu vực phòng bỏ phiếu về việc chuẩn bị kết thúc thời gian bỏ phiếu và đề nghị cử tri khẩn trương hoàn thành việc bỏ phiếu. Tổ bầu cử thực hiện việc đóng hòm phiếu vào đúng thời gian đã quy định, không phụ thuộc vào việc cử tri đã bỏ phiếu hết hay chưa. Việc bỏ phiếu phải được tiến hành liên tục. Trong trường hợp có sự kiện bất ngờ làm gián đoạn việc bỏ phiếu, tổ bầu cử phải lập tức niêm phong hòm phiếu, tài liệu liên quan trực tiếp đến cuộc bầu cử, kịp thời báo cáo cho ban bầu cử, đồng thời phải có những biện pháp cần thiết để việc bỏ phiếu được tiếp tục.







