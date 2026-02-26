Chủ tịch Quốc hội: Công bố kết quả bầu cử chậm nhất vào 25.3

Sáng 26.2, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn nước rút, quyết định thành công của cuộc bầu cử sắp tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, nêu rõ, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử rất kịp thời, bài bản, chu đáo, an ninh trật tự được đảm bảo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị sáng 26.2 ẢNH: GIA HÂN

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố tiếp tục tập huấn cho cán bộ mặt trận; Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố tiếp tục kiểm tra sâu sát các đơn vị bầu cử, điểm bầu cử, xem xét các phiếu bầu, in ấn, nhất là về tiểu sử, chương trình hành động của các đại biểu... phải kiểm tra hết sức chặt chẽ, không để sai sót.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đặc biệt lưu ý tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng luật. Rà soát chính xác danh sách cử tri, không để bỏ sót cử tri nào; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, trước, trong và sau bầu cử, nhất là các địa bàn đặc thù và đối tượng cử tri đặc thù.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn; quân đội, công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ, không để các đối tượng thù địch lợi dụng, chống phá.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu chặt chẽ, khách quan, công bố kết quả bầu cử chậm nhất là ngày 25.3.2026 theo đúng luật định.

Các cơ quan, địa phương giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền, hoàn thành việc tổng kết xác nhận tư cách người trúng cử theo đúng quy định.