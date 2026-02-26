Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Rút ngắn thời gian thực hiện các bước trong quy trình bầu cử

Văn Chung
Văn Chung
26/02/2026 11:38 GMT+7

Đây là một trong các điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sáng 26.2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị được tổ chức nhằm rà soát toàn diện công tác chuẩn bị bầu cử, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến ngày bầu cử và sau bầu cử, bảo đảm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu khai mạc, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết cuộc bầu cử lần này có 3 điểm mới, lần đầu tiên được triển khai. 

Cụ thể, tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, rút ngắn thời gian thực hiện các bước trong quy trình bầu cử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác bầu cử.

Rút ngắn thời gian thực hiện các bước trong quy trình bầu cử- Ảnh 1.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu tại hội nghị sáng 26.2

ẢNH: QUOCHOI

Bà Thanh cho biết từ nay đến ngày bầu cử chỉ còn 17 ngày. Thời gian không còn nhiều nhưng là giai đoạn quyết định, khối lượng công việc còn lại rất quan trọng, đòi hỏi sự tập trung cao độ, thực hiện kỹ lưỡng, cẩn trọng, đồng bộ để bảo đảm kết quả chung và thành công của cuộc bầu cử. 

Theo bà Thanh, Bộ Chính trị dành sự quan tâm đặc biệt tới cuộc bầu cử lần này và đã có kết luận quan trọng với 4 nội dung về: công tác nhân sự; bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội trong đó có đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương, bầu đủ số lượng đại biểu HĐND; công tác thông tin, tuyên truyền; chế độ thông tin, báo cáo.

Tiếp đó, hội nghị nghe báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

