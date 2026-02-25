Làm việc với Ủy ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị ủy ban tập trung cao độ cho công tác bầu cử trong giai đoạn cao điểm tháng 3, cần chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án, kịch bản liên quan công tác nhân sự tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI và nhấn mạnh phải thực hiện "đúng quy trình nhưng bảo đảm tinh gọn, rõ việc, rõ trách nhiệm, tránh hình thức, kéo dài không cần thiết".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban Công tác đại biểu ẢNH: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu mọi khâu phải được rà soát kỹ lưỡng, kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh. Mục tiêu là tổ chức thành công cuộc bầu cử, lựa chọn đủ 500 đại biểu trong tổng số 864 người ứng cử. Ủy ban Công tác đại biểu phối hợp chặt chẽ với MTTQ VN để đẩy mạnh tập huấn cho đội ngũ cán bộ ở cấp xã, cấp tỉnh, nhất là trong bối cảnh nhiều cán bộ mới tham gia công tác bầu cử.

Làm việc với Ủy ban Văn hóa - Xã hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thường trực Ủy ban có 15 người được giới thiệu tái cử; có 10 người không tiếp tục tham gia ứng cử khóa mới. Đối với những người thôi nhiệm vụ, Chủ tịch Quốc hội mong các cán bộ tiếp tục công tác ở vị trí mới hoặc trở về địa phương, vẫn gắn bó với cơ quan Quốc hội.

Làm việc với Ủy ban Dân nguyện - Giám sát, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu ủy ban tăng cường quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo bằng chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); xây dựng hệ thống quản lý đơn thư bài bản, đồng bộ, có khả năng số hóa, phân loại, theo dõi quá trình xử lý một cách chính xác, minh bạch.

Làm việc với Ủy ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ủy ban nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm tra các dự án luật, dự thảo nghị quyết. Những vấn đề liên quan đến quyền con người, lĩnh vực hình sự phải quy định chặt chẽ; những vấn đề KT-XH, quốc phòng, an ninh, đối ngoại cần linh hoạt, phù hợp thực tiễn.

Làm việc với Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần tăng cường giám sát việc thực hiện các luật, nghị quyết được thông qua để đảm bảo các luật, nghị quyết, nghị định, thông tư đi vào cuộc sống, đem lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp.

Đánh giá cao phong trào "Bình dân học vụ số" đã được chuyển giao cho HĐND cấp tỉnh, cấp xã, Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây mới chỉ là bước đầu. Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường cần tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp ứng dụng này.