Cuộc bầu cử như 'kỳ sát hạch' để mỗi ứng viên rèn luyện bản lĩnh chính trị

Sáng 24.2, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

32 ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI khối MTTQ Việt Nam

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy cho biết, qua ba vòng hiệp thương dân chủ, minh bạch, chặt chẽ, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị trong cả nước.

Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu khai mạc hội nghị

Tại mỗi tỉnh, thành phố, ủy ban bầu cử cũng đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong đó, khối MTTQ Việt Nam ở Trung ương có 25 ứng viên, và khối địa phương có 7 ứng viên là chủ tịch, phó chủ tịch MTTQ Việt Nam cấp tỉnh tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội. Có 2 phó bí thư, chủ tịch MTTQ Việt Nam cấp tỉnh ứng cử theo cơ cấu Đảng, và có 2 trưởng ban của cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khối chuyên trách. Cạnh đó, còn có hàng trăm ứng viên của khối mặt trận trong danh sách chính thức ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Ông Hoàng Công Thủy thông tin còn hơn 20 ngày nữa đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngày cử tri và nhân dân thực hiện quyền dân chủ, lựa chọn những người đại diện xứng đáng thay mặt cử tri quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia và địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

"Kỳ sát hạch" để mỗi cá nhân rèn luyện bản lĩnh chính trị

Căn cứ luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, thời gian để các ứng viên thực hiện vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (7 giờ ngày 14.3).

Theo ông Thủy từ người ứng cử trở thành người trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, nhất là đối với ứng viên tham gia lần đầu là một thử thách lớn, đòi hỏi mỗi ứng viên phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính dân chủ, công khai, bình đẳng.

Chinh phục niềm tin của cử tri bằng tài năng, tâm huyết, trách nhiệm và phẩm chất đạo đức của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân để xứng đáng được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông nhấn mạnh mỗi ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp, trong đó có ứng viên khối MTTQ Việt Nam có thể coi đây là một "kỳ sát hạch" để trở thành đại biểu Quốc hội, là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh chính trị, chuyên môn vững vàng. Thiết lập mối liên hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào nghị trường. Niềm tin và sự tín nhiệm của cử tri chính là thước đo cao nhất đối với người đại biểu.