Chủ tịch Quốc hội: Trọng tâm tháng 3 là tổ chức thành công bầu cử Quốc hội

Sáng 23.2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, chúc tết Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại buổi gặp, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Đảng ủy Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Trung ương trong thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa hai bên, góp phần để Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện thắng lợi khối lượng công việc vô cùng lớn, với nhiều nhiệm vụ mới, khó, phức tạp, chưa có tiền lệ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trong buổi gặp mặt sáng 23.2 ẢNH: TTXVN

Đặc biệt, năm 2025, Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, MTTQ Việt Nam các cấp đã chỉ đạo sát sao, đóng góp hết sức tích cực trong việc triển khai các nhiệm vụ bầu cử, nhất là tổ chức thành công các hội nghị hiệp thương bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Ngay trước thềm tết Bính Ngọ, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, hướng dẫn kịp thời cho MTTQ Việt Nam các cấp trong triển khai các quy trình bầu cử trên tinh thần "đã làm tốt rồi thì tới đây phải làm tốt hơn nữa".

Cùng đó, MTTQ các cấp tiếp tục nắm bắt và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; quan tâm hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền để mọi cử tri đều hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, từ đó chủ động và tích cực tham gia bỏ phiếu lựa chọn người xứng đáng nhất tham gia Quốc hội và HĐND các cấp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đặc biệt quan tâm công tác tập huấn công tác bầu cử cho cán bộ MTTQ ở 3.321 xã, phường, đặc khu trong cả nước để bảo đảm không xảy ra bất cứ sai sót nào về quy trình, góp phần bảo đảm thành công của cuộc bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp để tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ trong thời gian tới.



