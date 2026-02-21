Bà Bùi Thị Minh Hoài ứng cử đại biểu Quốc hội tại Phú Thọ

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151 của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài

Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trong đó, bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ứng cử ở đơn vị bầu cử số 5 gồm các phường Hòa Bình, Kỳ Sơn, Tân Hòa, Thống Nhất và các xã Lạc Thủy, An Bình, An Nghĩa, Lương Sơn, Cao Dương, Liên Sơn, Thịnh Minh, Đà Bắc, Cao Sơn, Đức Nhàn, Quy Đức, Tân Pheo, Tiền Phong, Kim Bôi, Mường Động, Dũng Tiên, Hợp Kim, Nật Sơn (tỉnh Phú Thọ).

Danh sách còn có bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 thuộc tỉnh Lai Châu gồm các xã Mường Kim, Khoen On, Than Uyên, Mường Than, Pắc Ta, Nậm Sò, Tân Uyên, Mường Khoa.

Bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ứng cử ở đơn vị bầu cử số 9 gồm các phường Chương Mỹ và các xã Phú Nghĩa, Xuân Mai, Trần Phú, Hòa Phú, Quảng Bị, Thạch Thất, Hạ Bằng, Tây Phương, Hòa Lạc, Yên Xuân, Quốc Oai, Hưng Đạo, Kiều Phú, Phú Cát (TP.Hà Nội).

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Tại đơn vị bầu cử số 2 thuộc tỉnh An Giang gồm các phường Vĩnh Tế, Châu Đốc, Long Phú, Tân Châu và các xã Vĩnh Xương, Khánh Bình, Phú Hữu, Nhơn Hội, Tân An, Châu Phong, An Phú, Vĩnh Hậu, Chợ Vàm, Phú Lâm, Hòa Lạc, Phú Tân, Bình Thạnh Đông, Phú An.

Có 5 người ứng cử trong đó có ông Lương Quốc Đoàn, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

Ông Lương Quốc Đoàn, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

Tại đơn vị bầu cử số 1 thuộc tỉnh Cao Bằng gồm các phường Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang và các xã Thanh Long, Cần Yên, Thông Nông, Trường Hà, Nam Tuấn, Hòa An, Bạch Đằng, Hà Quảng, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Quang Hán, Minh Khai, Canh Tân, Thạch An, Đông Khê, Kim Đồng. Có 5 người ứng cử trong đó có ông Bế Xuân Trường, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Ông Bế Xuân Trường, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Tại đơn vị bầu cử số 6 thuộc tỉnh Gia Lai gồm các phường Ayun Pa và các xã la Rbol, la Sao, Phú Túc, la Dreh, la Rsai, Uar, la Hiao, la Tul, Chư Sê, Bờ Ngoong, la Ko, Al Bá, Chiuph, la Le, la Hrú, Kông Chro, Ya Ma, Chư Krey, Sró, Đăk Song, Chơ Long, Pờ Tó, la Pa, Chư A Thai, Phú Thiện. Có 5 người ứng cử trong đó có ông Bùi Quang Huy, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Ông Bùi Quang Huy, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam

Ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử tại TP.Hải Phòng, đơn vị bầu cử số 6 gồm các phường: Lê Thanh Nghị, Thành Đông, Hải Dương, Nam Đồng, Tân Hưng, Thạch Khôi, Việt Hòa, Tứ Minh, Ái Quốc, Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Chu Văn An, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi và các xã: Nam Sách, Thái Tân, Hợp Tiến, Trần Phú, An Phú.

Ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Bà Nguyễn Quỳnh Liên, Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng ban Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Bà Nguyễn Quỳnh Liên, Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng ban Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử tại tỉnh An Giang, đơn vị bầu cử số 7 gồm các xã: An Biên, Đông Thái, Vĩnh Hòa, Tây Yên, Đông Hòa, Vân Khánh, Đông Hưng, An Minh, Tân Thạnh, Vĩnh Bình, U Minh Thượng, Vĩnh Phong, Vĩnh Thuận.