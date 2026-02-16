Các tướng lĩnh quân đội, công an ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Các tướng lĩnh quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (sinh năm 1960, quê tỉnh Ninh Bình), ứng cử tại tỉnh Thái Nguyên. Đại tướng Phan Văn Giang hiện là đại biểu Quốc hội khóa XV tại Thái Nguyên.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ẢNH: TUẤN MINH

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (sinh năm 1962, quê tỉnh Đồng Tháp), ứng cử tại tỉnh Tây Ninh. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa là đại biểu Quốc hội 2 khóa (XIV, XV), hiện ông là đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (sinh năm 1966, quê tỉnh Ninh Bình), ứng cử tại Đồng Tháp. Ông đang là đại biểu Quốc hội khóa XV TP.HCM.

Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (sinh năm 1975, quê tỉnh Bắc Ninh), ứng cử tại Hà Nội.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (sinh năm 1973, quê tỉnh Thanh Hóa), ứng cử tại TP.HCM.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM (sinh năm 1976, quê TP.HCM), ứng cử tại TP.HCM.

Trung tướng Dương Văn Thăng, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, Phó chánh án TAND Tối cao (sinh năm 1979, quê Hải Phòng), ứng cử tại TP.HCM.

Thượng tướng Bế Xuân Trưởng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam (sinh năm 1957, quê tỉnh Cao Bằng), ứng cử tại tỉnh Cao Bằng.

Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó chính ủy Quân khu 9 (sinh năm 1971, quê tỉnh An Giang), ứng cử tại tỉnh Đồng Tháp.

Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó chính ủy Quân khu 5 (sinh năm 1973, quê Đà Nẵng,) ứng cử tại tỉnh Gia Lai.

Chuẩn đô đốc Phạm Minh Tuấn, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân (sinh năm 1972, quê Đà Nẵng), ứng cử tại tỉnh Khánh Hòa.

Thiếu tướng Vũ Đại Dương, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân (sinh năm 1973, quê tỉnh Ninh Bình), ứng cử tại tỉnh Khánh Hòa.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch, Phó tư lệnh Quân khu 1 (sinh năm 1975, quê tỉnh Bắc Ninh), ứng cử tại tỉnh Lạng Sơn.

Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó tư lệnh Quân khu 4 (sinh năm 1974, quê TP.Huế), ứng cử tại tỉnh Nghệ An.

Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó tư lệnh pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam (sinh năm 1971, quê Ninh Bình), ứng cử tại tỉnh Nghệ An.

Thiếu tướng Tô Thành Quyết, Phó tư lệnh Quân khu 3 (sinh năm 1972, quê Hải Phòng), ứng cử tại tỉnh Ninh Bình.

Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng, Phó tư lệnh Quân khu 2 (sinh năm 1973, quê tỉnh Phú Thọ), ứng cử tại tỉnh Phú Thọ.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó tư lệnh Quân khu 4 (sinh năm 1972, quê tỉnh Nghệ An), ứng cử tại tỉnh Quảng Trị.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng (sinh năm 1976, quê tỉnh Hà Tĩnh), ứng cử tại tỉnh Quảng Trị.

Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (sinh năm 1975, quê tỉnh Quảng Ninh), ứng cử tại Thanh Hóa.

Các tướng lĩnh công an

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an (sinh năm 1965, quê tỉnh Hưng Yên), ứng cử tại tỉnh Hưng Yên.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an ẢNH: TUẤN MINH

Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an (sinh năm 1975, quê Hải Phòng), ứng cử tại tỉnh Thanh Hóa.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an (sinh năm 1966, quê TP.Huế), ứng cử tại TPHCM.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an Hà Nội (sinh năm 1977, quê Hà Nội) ứng cử tại Hà Nội.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó giám đốc Công an TP.HCM (sinh năm 1975, quê tỉnh Tây Ninh), ứng cử tại TP.HCM.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang (sinh năm 1971, quê tỉnh Cà Mau), ứng cử tại tỉnh An Giang.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (sinh năm 1975, quê tỉnh Thanh Hóa), ứng cử tại tỉnh Phú Thọ.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị (sinh năm 1975, quê tỉnh Hà Tĩnh), ứng cử tại tỉnh Quảng Trị.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó chủ tịch thường trực Hội Cựu công an nhân dân (sinh năm 1951, quê tỉnh Hưng Yên), ứng cử tại tỉnh Vĩnh Long.

Các tướng lĩnh thuộc Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội ứng cử đại biểu Quốc hội, gồm: thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Công an (biệt phái; sinh năm 1976, quê tỉnh Cà Mau), ứng cử tại tỉnh Tây Ninh; trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó chủ nhiệm Ủy ban (sinh năm 1969, quê tỉnh Ninh Bình), ứng cử tại TP.HCM; trung tướng Trần Đức Thuận, Phó chủ nhiệm Ủy ban (sinh năm 1968, quê tỉnh Nghệ An), ứng cử tại tỉnh Nghệ An;

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban (sinh năm 1969, quê Hải Phòng), ứng cử tại Ninh Bình; thiếu tướng Vũ Huy Khánh, ủy viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách Ủy ban (sinh năm 1974, quê Hải Phòng), ứng cử tại TP.HCM; thiếu tướng Vũ Văn Hội, ủy viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách Ủy ban (sinh năm 1971, quê tỉnh Vĩnh Long), ứng cử tại tỉnh Vĩnh Long.

Một số cán bộ, lãnh đạo thuộc lực lượng quân đội, công an công tác tại các cơ quan Trung ương, địa phương cũng tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.