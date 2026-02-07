Đại tướng Lương Tam Quang: Việt Nam tự chủ chiến lược về an ninh

Ngày 7.2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Trình bày chuyên đề "Tư duy, nhận thức mới về an ninh quốc gia của Đại hội XIV", đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết trong tổng thể tư duy phát triển mới, nhận thức, tư duy của Đảng về an ninh cũng có nhiều điểm mới mang tính đột phá.

Đại hội XIV của Đảng lần đầu tiên chính thức xác lập quan điểm an ninh toàn diện, đặt an ninh xuyên suốt mọi lĩnh vực phát triển đất nước.

Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: "An ninh quốc gia trong giai đoạn mới không chỉ là an ninh biên giới, lãnh thổ, mà còn là an ninh chế độ, an ninh cầm quyền, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh tài chính, an ninh dữ liệu, an ninh môi trường, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, an ninh con người, an ninh số, an ninh hạt nhân, an ninh truyền dẫn, cáp quang, an ninh vệ tinh và an ninh không gian kinh tế tầm thấp...".

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày chuyên đề "Tư duy, nhận thức mới về an ninh quốc gia của Đại hội XIV" tại hội nghị chiều 7.2 ẢNH: TUẤN MINH

Tự chủ chiến lược về an ninh

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, "tự chủ chiến lược về an ninh" là nhận thức, tư duy mới thể hiện xuyên suốt các văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Trong đó, để thực hiện tự chủ chiến lược về an ninh, Đảng ta yêu cầu 5 trụ cột.

Thứ nhất, chủ động nhận diện, ngăn ngừa, đẩy lùi từ sớm, từ xa các nguy cơ, rủi ro an ninh.

Thứ hai, chủ động chuẩn bị nguồn lực quốc gia, nâng cao khả năng huy động, đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống quốc phòng, an ninh.

Thứ ba, xây dựng và củng cố năng lực tự chủ, tự cường về công nghệ, nhân lực chất lượng cao trong bảo đảm an ninh.

Thứ tư, tạo đột phá về phát triển công nghiệp an ninh tự lực, tự chủ, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại gắn với tăng cường đầu tư hợp lý nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền an ninh hiện đại, vững mạnh, đủ sức bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc trước mọi tình huống, nhất là chiến tranh công nghệ cao.

Thứ năm, chăm lo xây dựng thế trận lòng dân, vì "thế trận lòng dân vững thì quốc phòng, an ninh vững"; đồng thời "đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại an ninh, tích cực tham gia hiệu quả các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa".

"Lấy phát triển để ổn định, ổn định để phát triển nhanh, bền vững" là "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt tư duy an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Nhận thức, tư duy mới về bảo vệ an ninh quốc gia

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, đất nước càng phát triển, thách thức đối với an ninh càng lớn, yêu cầu bảo vệ an ninh, củng cố ý thức hệ càng cao.

Mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030, tạo tiền đề đưa đất nước vượt qua bẫy thu nhập trung bình, đẩy lùi nguy cơ tụt hậu cũng đặt ra những yêu cầu mới về bảo vệ an ninh quốc gia. Từ đó, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng phát triển nhận thức, tư duy mới về bảo vệ an ninh quốc gia trên 9 nội hàm.

Đáng chú ý là nội dung thứ năm, tư duy của Đảng về xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh; an ninh con người tiếp tục được mở rộng và đặt các yêu cầu cụ thể, cao hơn, thể hiện nhất quán mục tiêu vì con người, dân là gốc, mọi đường lối, chính sách của Đảng, trong đó có đường lối, chính sách về an ninh đều hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

"Bên cạnh việc tiếp tục nhấn mạnh "xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh", Đảng xác định "xây dựng xã hội kỷ cương, lành mạnh, văn minh, an ninh, an sinh, an toàn, phát triển", bổ sung các vấn đề "văn minh, an sinh, phát triển", đồng thời yêu cầu "phấn đấu giảm mạnh tội phạm, tiến đến xây dựng xã hội không có tội phạm, không có tai nạn, tệ nạn, không có tiêu cực; thực sự văn minh, hạnh phúc". Theo Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, "đây là những yêu cầu rất mới, rất cao, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân".

Từ tư duy đến hành động, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV đã xác định rõ 9 nhóm nhiệm vụ và 28 nhiệm vụ an ninh trọng tâm cho giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2045, tạo khuôn khổ đồng bộ để hiện thực hóa tư duy mới về an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển.