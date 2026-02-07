Đại hội XIV của Đảng đã chuyển biến căn bản về tư duy phát triển

Sáng 7.2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị ẢNH: TUẤN MINH

Báo cáo chuyên đề về một số vấn đề mới, cốt lõi và kinh nghiệm 40 năm đổi mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đây không chỉ là một kỳ đại hội tổng kết nhiệm kỳ hay xác định mục tiêu 5 năm, mà là đại hội định hình tư duy phát triển, xác lập mô hình tăng trưởng mới và kiến tạo nền tảng thể chế cho cả một chặng đường dài của dân tộc đến giữa thế kỷ XXI.

"Đại hội XIV thực sự là đại hội của bước ngoặt phát triển, của tầm nhìn chiến lược và của khát vọng vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới", ông Quyết nhấn mạnh.

Theo ông Quyết, thành công nổi bật của Đại hội XIV là thành công về tư duy và nhận thức lý luận khi đại hội thể hiện rõ tinh thần khoa học, thực tiễn, dũng cảm "nhìn thẳng vào sự thật", đánh giá khách quan cả thành tựu và hạn chế, chỉ rõ những "điểm nghẽn của phát triển" về thể chế, nguồn lực, quản trị, chất lượng tăng trưởng.

Trên cơ sở đó, đại hội đã bổ sung và phát triển nhiều nhận thức lý luận mới: tự chủ chiến lược; thể chế phát triển; khoa học, công nghệ là động lực chủ yếu; kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất; văn hóa, con người là sức mạnh nội sinh…

Đại hội cũng thành công định hướng chiến lược và thiết kế chính sách. Lần đầu tiên, một hệ quan điểm phát triển được xây dựng theo tư duy hệ thống, đa trụ cột, đa động lực, gắn chặt kinh tế với văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Ông Quyết cũng nhấn mạnh, đại hội thành công khi khơi dậy niềm tin và khát vọng phát triển dân tộc.

"Đại hội XIV đã làm được điều quan trọng hơn: khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự tin, tự lực, tự cường, ý chí vươn lên của toàn dân tộc; kết nối khát vọng của Đảng với mong muốn của Nhân dân; biến mục tiêu phát triển thành mệnh lệnh hành động chung", ông Quyết nêu rõ.

Ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương, báo cáo chuyên đề tại hội nghị ẢNH: TUẤN MINH

Chuyển biến căn bản về tư duy phát triển

Về những vấn đề cốt lõi trong Văn kiện Đại hội XIV, ông Trịnh Văn Quyết cho hay, điểm nổi bật của văn kiện lần này không chỉ nằm ở những mục tiêu cụ thể, mà sâu xa hơn là những chuyển biến căn bản về tư duy phát triển, mô hình tăng trưởng và phương thức tổ chức đất nước trong kỷ nguyên mới.

Theo đó, Đại hội XIV đã bổ sung "lý luận về đường lối đổi mới" như một bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng. Cùng đó, xác lập tư duy "tự chủ chiến lược" - định vị mới của Việt Nam trong một thế giới đầy biến động.

Theo ông Quyết, tự chủ chiến lược là khái niệm mới có ý nghĩa sâu sắc. Nếu "độc lập, tự chủ" trước đây chủ yếu nhấn mạnh không lệ thuộc, thì "tự chủ chiến lược" được hiểu ở tầm cao hơn: chủ động lựa chọn con đường phát triển; chủ động thiết kế quan hệ đối ngoại; chủ động làm chủ công nghệ và nguồn lực; chủ động ứng phó với các cú sốc bên ngoài.

Điểm cốt lõi nữa là Đại hội XIV xác định xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Cùng đó, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Quyết nhấn mạnh, đây là bước chuyển căn bản về động lực phát triển. Nếu trước đây tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn, tài nguyên, lao động giá rẻ; thì nay những động lực đó đã dần tới hạn. Do đó, Đại hội XIV xác định rõ: khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong cả ngày 7.2 ẢNH: TUẤN MINH

Một điểm rất sâu sắc trong văn kiện là tư duy phát triển toàn diện, lấy con người làm trung tâm. Đại hội khẳng định: văn hóa là nền tảng tinh thần, con người là chủ thể sáng tạo, giáo dục là quốc sách hàng đầu, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất.

Theo ông Quyết, điều đó cho thấy, phát triển không chỉ là câu chuyện của tăng trưởng GDP, mà là nâng cao chất lượng sống, hạnh phúc và phẩm giá con người. Đây chính là bản chất nhân văn của định hướng xã hội chủ nghĩa.

"Có thể thấy: Văn kiện Đại hội XIV đã xác lập một hệ thống tư duy phát triển mới: vững về lý luận, rõ về chiến lược, mạnh về động lực, sâu về nhân văn và hiện đại về quản trị. Chính hệ thống quan điểm ấy tạo nên nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong kỷ nguyên phát triển mới", ông Quyết nói.

Nhanh hơn, quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, hiệu quả hơn

Theo ông Trịnh Văn Quyết, thực tiễn nhiều nhiệm kỳ cho thấy một bài học rất sâu sắc: nghị quyết có thể rất đúng, rất hay, nhưng nếu tổ chức thực hiện không quyết liệt, không đồng bộ, thì nghị quyết vẫn chỉ dừng lại trên giấy.

Vì vậy, yêu cầu rất lớn đặt ra hiện nay không chỉ là "hiểu đúng nghị quyết", mà phải biến nghị quyết thành hành động cụ thể, thành chuyển biến thực chất trong đời sống kinh tế - xã hội, thành niềm tin của toàn dân, toàn quân đối với Đảng, đối với chế độ, đối với tương lai phát triển của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo tham quan triển lãm bên hành lang hội nghị ẢNH: TUẤN MINH

Ông Quyết nhấn mạnh, phải thống nhất cao về nhận thức, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển. Thể chế hóa nhanh, đầy đủ và đồng bộ, đây là khâu đột phá của tổ chức thực hiện.

Đổi mới phương thức tổ chức thực hiện theo tư duy quản trị hiện đại. Lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm phương thức hành động chủ đạo.

Cùng đó, ông Quyết nêu rõ, xây dựng đội ngũ cán bộ - nhân tố quyết định của mọi quyết định.

"Triển khai Nghị quyết Đại hội XIV đòi hỏi một tinh thần mới: nhanh hơn, quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, hiệu quả hơn; không chấp nhận: trì trệ, né tránh trách nhiệm, nói nhiều làm ít. Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương phải tự hỏi: Mình đã làm gì cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu đại hội? Bởi thành công của đại hội không được đo bằng lời nói, mà được đo bằng: sự tăng trưởng của nền kinh tế, chất lượng sống của nhân dân, niềm tin xã hội, và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế", ông Trịnh Văn Quyết khẳng định.