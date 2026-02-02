Cần giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV bằng KPI

Sáng 2.2, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng các cơ quan tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Những giải pháp đưa Nghị quyết XIV của Đảng vào cuộc sống".

Trong phát biểu đề dẫn, ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh điểm mới nổi bật của Đại hội XIV của Đảng không chỉ nằm ở nội dung văn kiện mà ở tư duy hành động, ở cách gắn báo cáo chính trị với chương trình hành động, ở tầm nhìn chiến lược và các quyết sách đã được cụ thể hóa sớm.

Thông điệp trung tâm là khắc phục khâu yếu kéo dài nhiều nhiệm kỳ: tổ chức thực hiện, với tinh thần "nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả".

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, phát biểu tại hội thảo ẢNH: TRẦN THƯỜNG

4 điểm "phải rõ" trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV

Để đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống, theo ông Nguyễn Xuân Thắng, ngoài quyết tâm chính trị, nhất là vai trò của người đứng đầu, chúng ta phải gắn với hệ thống hành động cụ thể. Phải có người chịu trách nhiệm, có nguồn lực và có thể đong đo đếm được. Trong hệ thống giải pháp triển khai, phải làm rõ các đề xuất cụ thể trên từng phương diện: rõ việc, rõ tổ chức, rõ nguồn lực, rõ kết quả, rõ trách nhiệm.

Ông Thắng cho rằng, có 4 yêu cầu "phải rõ" trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV. Thứ nhất, rõ lộ trình thời gian. Nghị quyết là định hướng dài hạn nhưng phải được cụ thể hóa theo kế hoạch 5 năm, từng năm, thậm chí từng tháng. Thứ hai, lấy kết quả thực chất làm thước đo duy nhất.

Thứ ba, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, làm từ trong Đảng, từ T.Ư trước; đồng thời làm rõ mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân và doanh nghiệp là chủ thể thực hiện. Thứ tư, không ôm đồm, đẩy mạnh phân cấp phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực và cơ chế đánh giá kết quả.

Về thể chế, ông Thắng nhấn mạnh, pháp luật là trọng tâm, ngoài tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn, phải có thể chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, việc rà soát hệ thống luật, nghị định, thông tư để tháo gỡ điểm nghẽn phải rất nhanh. "Nếu rà soát kéo dài hết năm này qua năm khác thì mất cơ hội, không khơi thông được nguồn lực", ông Thắng nêu rõ.

Ông Thắng cũng lưu ý, việc xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên động lực chính là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng đó, kinh tế tư nhân từ chỗ là một động lực quan trọng, nay được xác định là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, cần được tạo điều kiện tham gia các lĩnh vực mới, công nghiệp lõi…

Đánh giá theo KPI

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cũng nhấn mạnh, về tổ chức thực hiện, cần thiết lập cơ chế kiểm tra giám sát đối với quá trình triển khai trong thực tiễn bằng hệ thống tiêu chí đánh giá theo KPI.

Ông Thắng nhấn mạnh, KPI phải trúng, phù hợp mỗi cấp, lấy đầu ra để xây dựng KPI, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Ở Trung ương gắn với thể chế, động lực phát triển. Ở địa phương chú ý môi trường đầu tư, tổ chức thực thi.

"Người đứng đầu phải là người chịu trách nhiệm cao nhất. Nên liệu có cần chương trình hành động cá nhân của người đứng đầu để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cả trung ương và địa phương không? Do vậy, phải có chương trình hành động cá nhân. Không lẽ chương trình hành động nêu ra còn làm của người khác, mình thì sao?", ông Thắng đặt vấn đề và cho rằng: "Phải tăng cường kỷ cương. Có cơ chế xử lý trường hợp không làm. Không làm thì đứng sang một bên, không được thì phải thay ngay".