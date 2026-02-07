Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Campuchia

Tối 6.2, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Campuchia; đồng chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia; và đồng chủ trì cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm rời Phnom Penh về nước ẢNH: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Samdech Techo Hun Sen; thăm Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk tại Hoàng cung; đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam; dự cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia; dự lễ ký và trao các văn kiện hợp tác; dự cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng: Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; gặp Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia Heng Samrin; dự lễ khởi công Trường hữu nghị Campuchia - Việt Nam; thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia…

Tại các cuộc gặp, trên tinh thần đoàn kết hữu nghị, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, hai bên đã đạt nhất trí cao các vấn đề cùng quan tâm và khẳng định quyết tâm mở ra giai đoạn hợp tác mới, trong đó củng cố quan hệ chính trị là nền tảng định hướng cho quan hệ hai Đảng, hai nước; phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong việc giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh của mỗi nước; tăng cường gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia.

Trong khuôn khổ chương trình thăm cấp nhà nước tới Campuchia, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã tới dự lễ khởi công xây dựng Trường hữu nghị Campuchia - Việt Nam tại Campuchia. Trường hữu nghị Campuchia - Việt Nam hiện có 11 tòa nhà học tập, gồm 54 phòng học, với 135 cán bộ, giáo viên và khoảng 6.000 học sinh từ bậc mầm non, tiểu học đến trung học cơ sở.

Với sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ và nhân dân Việt Nam, trong thời gian tới, nhà trường sẽ được cải tạo và xây dựng bổ sung nhiều hạng mục hạ tầng quan trọng nhằm nâng cao tiêu chuẩn cơ sở vật chất, hiện đại hóa môi trường học tập và tăng khả năng tiếp nhận học sinh.

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Campuchia không chỉ góp phần củng cố nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ Việt Nam - Campuchia, mà còn tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước, cũng như ba Đảng, ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại đất nước Chùa Tháp.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia ẢNH: TTXVN

Liên quan đến những kiến nghị của bà con và doanh nghiệp, Tổng Bí thư khẳng định đây là những vấn đề đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan, ban, ngành của Việt Nam thấu hiểu, quan tâm, ưu tiên và chỉ đạo giải quyết một cách nhất quán trong suốt thời gian qua.

Trong các cuộc tiếp xúc trao đổi với lãnh đạo Campuchia, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn đề nghị phía Campuchia tiếp tục có các chính sách thuận lợi giúp người gốc Việt sinh sống, làm việc, học tập phù hợp luật pháp Campuchia, cũng như triển khai tốt công tác di dời, tái định cư, chuyển đổi nghề; đề nghị phía Campuchia tiếp tục tạo cơ chế thuận lợi giúp doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Campuchia, qua đó đóng góp cho công cuộc phát triển đất nước của Campuchia.

Ngoài ra, trong chuyến thăm lần này, lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã đạt sự nhất trí và thống nhất cao về những định hướng thúc đẩy, tăng cường mối quan hệ thời gian tới, như thúc đẩy kết nối chiến lược, kết nối về viễn thông, tài chính, thuế khóa.

Song song với kinh tế, hợp tác về khoa học, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực cũng cần được chú trọng hơn nữa. Tổng Bí thư cho biết, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp đào tạo sinh viên Campuchia học tiếng Việt và người Việt học tiếng Campuchia, đồng thời mở rộng hợp tác trong các ngành khoa học mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo và công nghệ lõi. Tổng Bí thư khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia đang ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả trên mọi lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa đến an ninh.

Nhân dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng đến toàn thể bà con cộng đồng người Việt tại Campuchia, mong bà con luôn hướng về Tổ quốc, với những tình cảm ấm áp nhất.