Việt Nam - Lào - Campuchia tiếp tục tăng cường đoàn kết

Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tập trung phát triển

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, quan hệ truyền thống đặc biệt với Lào và Campuchia; chủ động, tích cực đóng góp cho hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và thế giới. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng và ưu tiên củng cố, phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia - Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng lãnh đạo chủ chốt 3 nước tại cuộc gặp ẢNH: TTXVN

Cùng nhìn lại một năm qua, 3 nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng hợp tác 3 nước đã đạt được nhiều thành tựu tích cực, ngày càng củng cố và phát triển.

Quan hệ chính trị - đối ngoại tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể cho hợp tác 3 nước. Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục đóng vai trò trụ cột quan trọng, được triển khai ngày càng thực chất, hiệu quả. 3 nước đã tổ chức thành công cuộc gặp thường niên giữa 3 Bộ trưởng Quốc phòng và Diễn tập chung về cứu hộ, cứu nạn tại Lào.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư chuyển biến tích cực, Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP 8,02%; Campuchia ước đạt 6,3%; Lào ước đạt 4,2%. Giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương và công tác tuyên truyền về quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa 3 nước được tăng cường. Tổ chức thành công Liên hoan thanh niên 3 nước năm 2025 tại tỉnh Quảng Ngãi.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường, đánh giá các tác động đan xen của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, những khó khăn kinh tế và các thách thức an ninh phi truyền thống, 3 nhà lãnh đạo đứng đầu 3 đảng thống nhất tiếp tục tăng cường đoàn kết, duy trì tham vấn thường xuyên và phối hợp chặt chẽ, nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi nước, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tập trung phát triển.

Giữ vững nguyên tắc không cho phép bất kỳ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này gây phương hại đến an ninh mỗi nước

3 nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục duy trì thường xuyên cơ chế cuộc gặp người đứng đầu và nhiều cơ chế ba bên khác; giữ vững nguyên tắc không cho phép bất kỳ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này gây phương hại đến an ninh mỗi nước; phối hợp tốt trong quản lý, bảo vệ biên giới 3 nước; đẩy mạnh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia trong đó có tội phạm ma túy, tội phạm buôn bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Cuộc gặp cấp cao giữa 3 đảng: Đảng Nhân dân Campuchia, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ẢNH: TTXVN

Về kinh tế - thương mại - đầu tư, ba bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa liên kết kinh tế theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững, tạo đột phá trong gắn kết chặt chẽ về kinh tế, cơ sở hạ tầng và tham gia các chuỗi cung ứng, trên tinh thần khai thác các thế mạnh có thể bổ sung cho nhau giữa 3 nền kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực thể chế, tài chính, hạ tầng giao thông - vận tải, logistics, năng lượng, viễn thông và du lịch, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ; triển khai hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận hợp tác đã ký, đồng thời cải thiện các chính sách, tạo điều kiện cho phát triển thương mại, nhất là thương mại khu vực biên giới.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hoá, dịch vụ và đầu tư giữa 3 nước; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi và ủng hộ các doanh nghiệp 3 nước mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, nông nghiệp, công nghệ cao, chế biến, phát triển xanh, kinh tế số, du lịch và các lĩnh vực khác.

Nhằm hỗ trợ nhau nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng tốt đòi hỏi cho giai đoạn phát triển mới, 3 nhà lãnh đạo đứng đầu 3 đảng khẳng định tiếp tục đẩy mạnh gắn kết giáo dục và đào tạo theo hướng lâu dài, coi giáo dục và đào tạo là cầu nối gắn kết thế hệ trẻ, vun đắp hiểu biết, tin cậy và tình cảm hữu nghị bền chặt giữa thế hệ trẻ 2 nước, 3 nước.

Tạo điều kiện thuận lợi tối đa, bao gồm cả việc đổi mới chương trình học bổng Chính phủ, cấp học bổng, miễn giảm học phí cho sinh viên của 2 nước còn lại đến học tập tại nước mình, coi đây là một biện pháp quan trọng để gắn kết giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giữa 3 nước; tăng cường liên kết, mở rộng trao đổi, giao lưu giảng viên, sinh viên giữa các trường đại học hàng đầu 2 nước, 3 nước; phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của mỗi nước.

3 người đứng đầu 3 đảng nhất trí đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giao lưu, hợp tác thiết thực, hiệu quả; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ 3 nước về truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 3 nước.

Cuộc gặp 3 Đảng đã đạt được kết quả hết sức tốt đẹp, trao đổi tất cả các lĩnh vực trong 3 đảng, 3 nước và một lần nữa khẳng định quan hệ 3 đảng, 3 nước và nhân dân 3 nước có ý nghĩa chiến lược, lâu dài. Kết thúc cuộc gặp, 3 nhà lãnh đạo đã nhất trí tổ chức cuộc gặp giữa người đứng đầu 3 đảng lần thứ 5 năm 2027 tại Lào.