Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Samdech Techo Hun Sen

Tại cuộc hội kiến, Samdech Techo Hun Sen nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn thể hiện sự coi trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo Việt Nam dành cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến với Samdech Techo Hun Sen ẢNH: TTXVN

Samdech Techo Hun Sen đánh giá cao sự phát triển, đặc biệt về kinh tế - xã hội của Việt Nam; mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường mở cửa thị trường để gắn kết hai nền kinh tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được trở lại thăm đất nước Campuchia tươi đẹp ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm có sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam, trong đó có Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, những thành tựu của Việt Nam có sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, đặc biệt là các nước láng giềng, trong đó có Campuchia; trân trọng và biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, Quốc vương Norodom Sihamoni cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Hai bên cũng đã thông báo cho nhau mục tiêu, phương hướng phát triển để mỗi nước và 3 nước Việt Nam, Campuchia và Lào cùng phối hợp và phát triển.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk tại Hoàng cung.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, nói chuyện thân mật với Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư khẳng định đối với nhân dân Việt Nam, hình ảnh cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk và Quốc vương Norodom Sihamoni luôn là biểu tượng cao đẹp của tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Hoàng thái hậu và Tổng Bí thư cùng ôn lại chặng đường lịch sử gần 60 năm quan hệ hai nước, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng mời Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk cùng Quốc vương Norodom Sihamoni sang thăm và nghỉ dưỡng tại Việt Nam vào thời gian phù hợp.