Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Campuchia

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
theo TTXVN
06/02/2026 12:04 GMT+7

Sáng 6.2, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Campuchia được tổ chức trọng thể tại Hoàng cung. Cùng dự lễ đón có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Được sự ủy quyền của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Samdech Techo Hun Sen đã chủ trì lễ đón chính thức.

- Ảnh 1.

Samdech Techo Hun Sen chủ trì lễ đón chính thức đón Tổng Bí thư Tô Lâm

ẢNH: TTXVN

Trên đường từ sân bay về tới Hoàng cung, hàng nghìn quần chúng nhân dân mang ảnh của Tổng Bí thư Tô Lâm và Quốc vương Norodom Sihamoni, vẫy cờ, hoa nồng nhiệt chào mừng.

Đoàn xe chở Tổng Bí thư Tô Lâm tiến vào Hoàng cung. Samdech Techo Hun Sen ra tận nơi đỗ xe chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm với những cái ôm, bắt tay nồng ấm và mời Tổng Bí thư Tô Lâm tiến lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Samdech Techo Hun Sen mời Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia và cùng giới thiệu thành phần hai bên có mặt tại lễ đón.

- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Samdech Techo Hun Sen duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia

ẢNH: TTXVN

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Campuchia đã đạt được những kết quả rất tích cực và thực chất. Sự tin cậy chính trị giữa hai nước được tăng cường, tạo nền tảng vững chắc định hướng tổng thể cho hợp tác trên các lĩnh vực. 

Lãnh đạo hai nước thường xuyên thăm nhau và có các cuộc gặp gỡ, trao đổi, góp phần củng cố tin cậy chính trị và đề ra phương hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hợp tác, nâng cao hiệu quả phối hợp song phương.

Hợp tác quốc phòng - an ninh chặt chẽ, là trụ cột vững chắc trong quan hệ hai nước. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư có bước phát triển thực chất. Thông qua các hoạt động giáo dục, giao lưu văn hóa, kết nghĩa địa phương, sự hiểu biết và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, ngày càng được tăng cường, trở thành nền tảng vững chắc cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia…

- Ảnh 3.

Samdech Techo Hun Sen chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Campuchia

ẢNH: TTXVN

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Campuchia có tầm vóc và ý nghĩa chính trị đặc biệt, thể hiện thông điệp mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước Việt Nam, cũng như của cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho phát triển, vun đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Campuchia

Tổng Bí thư Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Campuchia

Sáng 6.2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Techo tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Campuchia, theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni.

Khám phá thêm chủ đề

campuchia Tổng Bí thư Tô Lâm Samdech Techo Hun Sen
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận