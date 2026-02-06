Tổng Bí thư Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Campuchia

Chuyến thăm này còn bao gồm các hoạt động quan trọng, trong đó Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ T.Ư Đảng Nhân dân Campuchia, cũng như đồng chủ trì Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào tại Campuchia, theo lời mời của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tại sân bay quốc tế Techo, thủ đô Phnom Penh, Campuchia ẢNH: TTXVN

Cùng tham gia đoàn có Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Ngay khi xuống sân bay, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đi dọc thảm đỏ giữa hàng quân danh dự và bắt tay các thành viên đón đoàn.

Sân bay quốc tế Techo rực rỡ quốc kỳ Việt Nam và Campuchia. Đông đảo tầng lớp nhân dân Campuchia có mặt tại sân bay, mang theo ảnh, cờ và hoa để chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Chuyến thăm này có ý nghĩa quan trọng, là dịp để các nhà lãnh đạo cấp cao của hai nước tăng cường trao đổi, củng cố nền tảng tin cậy chính trị, đồng thời thúc đẩy việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được.

Chuyến thăm cũng nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước, qua đó tạo động lực đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển lên tầm cao mới, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước và đóng góp tích cực vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.