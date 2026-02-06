Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp nhà nước tới Campuchia

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
theo TTXVN
06/02/2026 08:39 GMT+7

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Vientiane (Lào) lên đường thăm cấp nhà nước tới Campuchia và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, đồng chủ trì Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào tại Campuchia.

Ngày 6.2, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Vientiane (Lào) lên đường thăm cấp nhà nước tới Campuchia theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, và đồng chủ trì Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào tại Campuchia, theo lời mời của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen, trong ngày 6.2.

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp nhà nước Campuchia - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến Phnom Penh, bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Campuchia

ẢNH: TTXVN

Tham gia đoàn có: Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận T.Ư Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Trần Sỹ Thanh, Chánh văn phòng T.Ư Đảng Phạm Gia Túc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm có tầm vóc và ý nghĩa chính trị đặc biệt, thể hiện thông điệp mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng như của cá nhân Tổng Bí thư luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc phát triển và vun đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ góp phần củng cố nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ Việt Nam - Campuchia, mà còn tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước cũng như ba Đảng, ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Lào

Chiều 5.2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Lào.

