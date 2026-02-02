3 kỳ vọng của Thủ tướng Phạm Minh Chính ở Hội chợ mùa Xuân 2026

Sáng 2.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khai mạc Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề: Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng, được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các gian hàng tại Hội chợ mùa Xuân năm 2026 ẢNH: NHẬT BẮC

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh với quy mô hoành tráng hơn 100.000 m2, hội chợ sẽ đem đến "hành trình du xuân xuyên Việt" sống động, đa sắc màu cho người dân và du khách tới tham quan, mua sắm và tiếp tục kiến tạo và định vị những giá trị đặc sắc riêng biệt.

Hội chợ mùa Xuân là hội chợ bản sắc và khát vọng vươn mình, nơi giao thoa giữa văn hóa truyền thống và sáng tạo đương đại; nơi hội tụ nhiều chương trình, không gian văn hóa, ẩm thực, trải nghiệm đặc sắc, độc đáo phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết; nơi tổng hợp sức mạnh, lan tỏa lợi ích của các bộ, ngành, địa phương cùng hàng nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước.

Hội chợ hướng về nhân dân và vì một cộng đồng hưởng thụ chất lượng sản phẩm cao - nơi tổng hợp tinh hoa hàng hóa theo tiêu chí "6 nhất": tinh túy nhất, chất lượng nhất, dồi dào nhất, an toàn nhất, hiện đại nhất và ưu đãi nhất. Hội chợ là nơi lan tỏa, thúc đẩy mạnh mẽ nhất niềm tự hào: "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và kiên quyết "tuyên chiến" với hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hội chợ gắn kết những nhịp cầu giao thương - nơi dòng chảy thương mại, kinh doanh và tiêu dùng được khơi thông; nơi nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối; nơi nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển mới được "đánh thức" và "mở khóa" thành công. Hội chợ sẽ là diễn đàn để các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, thị trường, mở rộng hợp tác, đầu tư kinh doanh; trao đổi kinh nghiệm, tiếp nhận chuyển giao khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số...

Người đứng đầu Chính phủ cũng đặt ra 3 kỳ vọng lớn vào Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 20626.

Thứ nhất, hội chợ là điểm hẹn thịnh vượng vươn tầm quốc tế, thành công không chỉ ở giá trị doanh thu mà phải ở cả giá trị hội tụ (sản phẩm, hàng hóa, thị trường, đối tác, khách hàng, cơ hội kinh doanh...). Hội chợ phải trở thành sàn giao dịch thương mại hiện đại, tích hợp công nghệ số để nâng cao trải nghiệm mua sắm của người dân, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam kết nối gần nhất, nhanh nhất, mạnh mẽ nhất, hiệu quả nhất với khách hàng và thị trường quốc tế. Hội chợ phải trở thành nhịp cầu đưa công nghiệp văn hóa Việt Nam hòa quyện vào dòng chảy thương mại trong nước, khu vực và trên thế giới.

Thứ hai, hội chợ là nơi thổi hồn vào sản phẩm Việt; quảng bá và khẳng định giá trị thương hiệu Việt Nam. Thủ tướng khẳng định, hội chợ không chỉ là một sự kiện thương mại trưng bày sản phẩm thuần túy, mà phải là nơi phản ánh trình độ kinh tế, năng lực sản xuất, giá trị thương mại, dịch vụ của quốc gia; truyền đi tầm vóc, vị thế và "chắp cánh" thương hiệu Việt Nam bay cao, bay xa ra thế giới. Mỗi sản phẩm hàng hóa phải là một "đại sứ" văn hóa, mỗi gian hàng phải là một "không gian" di sản quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, tự tin, hòa bình, ổn định và phát triển.

Thứ ba, hội chợ khai mở luồng sinh khí mới cho nền kinh tế, thương mại, dịch vụ của đất nước, là động lực thắp sáng ngọn lửa lao động sản xuất, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng cống hiến, kiến tạo giá trị phát triển của toàn xã hội; đồng thời tạo lập, củng cố niềm tin cho người tiêu dùng; tạo đà, tạo lực, tạo sức bật mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số trong những năm tới.