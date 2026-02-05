Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Lào

Phát biểu tại buổi gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm cấp nhà nước tới Lào lần này có ý nghĩa hết sức đặc biệt, là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam ngay sau thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; thể hiện rõ chính sách nhất quán, coi trọng và ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ Việt Nam - Lào; đồng thời chuyến thăm cũng diễn ra trong bối cảnh Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh quan hệ gắn kết chiến lược giữa hai nước đang được triển khai toàn diện, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Hợp tác giáo dục - đào tạo tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ hai nước, góp phần gìn giữ, vun đắp và làm rạng rỡ hơn nữa truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào trong tương lai.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là thành quả của toàn dân tộc, trong đó có sự đóng góp thầm lặng nhưng hết sức to lớn của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thông qua trí tuệ, nguồn lực và tình cảm dành cho quê hương, đất nước; đặc biệt, cộng đồng người Việt Nam tại Lào là bộ phận gắn bó, tiêu biểu trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động và trân trọng trước tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc của cộng đồng người Việt Nam tại Lào; mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Lào tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm pháp luật sở tại, đặc biệt quan tâm chăm lo thế hệ trẻ, gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt Nam và những giá trị truyền thống tốt đẹp của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Lào ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi để bà con hướng về quê hương, đầu tư và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Nhân dịp chuẩn bị đón tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc các cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, bà con kiều bào năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.