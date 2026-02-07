Thủ tướng: Sớm để nhân dân thụ hưởng thành quả Đại hội XIV

Sáng 7.2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính báo cáo chuyên đề về chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ẢNH: TUẤN MINH

Biến ý chí thành hành động, lấy nhân dân làm trung tâm

Báo cáo chuyên đề về chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp với tinh thần xuyên suốt: "biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả", như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng.

Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội, Đại hội XIV ban hành Chương trình hành động - bước đột phá nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội với mục tiêu phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Theo Thủ tướng, Chương trình hành động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cách làm đổi mới, vừa mang tính chiến lược, tổng thể, vừa mang tính cụ thể, sát thực tiễn, tiết kiệm thời gian, khả thi, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIV sớm đi vào thực tiễn, phát huy hiệu quả đối với mọi lĩnh vực để nhân dân nhanh chóng được thụ hưởng thành quả của Đại hội XIV.

Chương trình hành động gồm 12 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, đặc biệt 3 phụ lục là điểm nhấn, mang tính "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái" như dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt đô thị, nhà máy điện hạt nhân, sân bay, bến cảng lớn, cơ sở dữ liệu quốc gia, nhà máy sản xuất chip…

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan triển lãm thành tựu nổi bật phát triển kinh tế- xã hội Việt Nam sáng 7.2 ẢNH: TUẤN MINH

Cũng theo Thủ tướng, chương trình hành động thể hiện sự đổi mới trong tư duy, cách nghĩ, cách làm; lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mọi hoạt động đều hướng đến nhân dân; đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu "lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả cụ thể"; lấy hiệu quả thực thi, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Phương châm thực hiện nhiệm vụ, công việc là chuyển mạnh từ "nói" sang "làm", chuyển từ "nhận thức" thành "hành động", khắc phục triệt để tình trạng "nói nhiều, làm ít", "nói hay, làm dở", "nói không đi đôi với làm"; góp phần chấm dứt lối làm việc quan liêu, hình thức, xa rời nhân dân, xa rời thực tiễn.

Cạnh đó, chương trình hành động lần này nhấn mạnh sự đột phá trong tổ chức thực hiện gắn với phân cấp, phân quyền, phân công, phân bổ nguồn lực và hệ thống đo lường, đánh giá kết quả. Thông qua việc xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, phân công nhiệm vụ cụ thể, theo tinh thần "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả", yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, cơ quan liên quan tập trung thực hiện từng nhiệm vụ, bảo đảm thời gian, kết quả cụ thể.

6 phương châm xuyên suốt

Thủ tướng đã trình bày 12 nội dung cốt lõi và 6 gợi ý giải pháp để thực hiện hiệu quả chương trình hành động.

Với tinh thần "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, tầm nhìn; động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sáng tạo; sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp", "tiết kiệm thời gian, coi trọng trí tuệ và sự quyết đoán kịp thời, đúng thời điểm", Thủ tướng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương, các cơ quan trong hệ thống chính trị tập trung quán triệt nghiêm túc, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả chương trình hành động với phương châm: "Một mục tiêu", "hai đảm bảo", "ba có", "bốn không", "năm hóa", "sáu rõ".

Hội nghị diễn ra trong cả ngày, từ 7 giờ 30 đến 17 giờ, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến ẢNH: TUẤN MINH

"Một mục tiêu" xuyên suốt là độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. "Hai bảo đảm" là bảo đảm phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển và bảo đảm an ninh, an toàn, an dân. "Ba có" trong đóng góp nguồn lực: có sự đóng góp của Nhà nước, của doanh nghiệp, của nhân dân.

"Bốn không" để chống lãng phí thời gian: không lãng phí một ngày; không chậm trễ trong một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không để bị động trong cả năm.

"Năm hóa" cho phát triển: xanh hóa; số hóa; tối ưu hóa nguồn lực; thông minh hóa trong quản trị; hài hòa hóa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

"Sáu rõ" trong phân công nhiệm vụ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả.

Thủ tướng khẳng định: "Với nguyên tắc "Đảng đã lãnh đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè quốc tế giúp đỡ thì chỉ bàn làm, không bàn lùi", "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm", chúng ta nhất định sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".