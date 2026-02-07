Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Thủ tướng: Sớm để nhân dân thụ hưởng thành quả Đại hội XIV

Văn Chung
Văn Chung
07/02/2026 10:18 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải giúp nhân dân nhanh chóng thụ hưởng được thành quả từ thành công của Đại hội XIV của Đảng.

Sáng 7.2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sớm để nhân dân thụ hưởng thành quả Đại hội XIV - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính báo cáo chuyên đề về chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

ẢNH: TUẤN MINH

Biến ý chí thành hành động, lấy nhân dân làm trung tâm

Báo cáo chuyên đề về chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Thủ tướng  Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp với tinh thần xuyên suốt: "biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả", như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng.

Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội, Đại hội XIV ban hành Chương trình hành động - bước đột phá nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội với mục tiêu phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. 

Theo Thủ tướng, Chương trình hành động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cách làm đổi mới, vừa mang tính chiến lược, tổng thể, vừa mang tính cụ thể, sát thực tiễn, tiết kiệm thời gian, khả thi, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIV sớm đi vào thực tiễn, phát huy hiệu quả đối với mọi lĩnh vực để nhân dân nhanh chóng được thụ hưởng thành quả của Đại hội XIV.

Chương trình hành động gồm 12 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, đặc biệt 3 phụ lục là điểm nhấn, mang tính "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái" như dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt đô thị, nhà máy điện hạt nhân, sân bay, bến cảng lớn, cơ sở dữ liệu quốc gia, nhà máy sản xuất chip…

- Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan triển lãm thành tựu nổi bật phát triển kinh tế- xã hội Việt Nam sáng 7.2

ẢNH: TUẤN MINH

Cũng theo Thủ tướng, chương trình hành động thể hiện sự đổi mới trong tư duy, cách nghĩ, cách làm; lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mọi hoạt động đều hướng đến nhân dân; đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu "lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả cụ thể"; lấy hiệu quả thực thi, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. 

Phương châm thực hiện nhiệm vụ, công việc là chuyển mạnh từ "nói" sang "làm", chuyển từ "nhận thức" thành "hành động", khắc phục triệt để tình trạng "nói nhiều, làm ít", "nói hay, làm dở", "nói không đi đôi với làm"; góp phần chấm dứt lối làm việc quan liêu, hình thức, xa rời nhân dân, xa rời thực tiễn.

Cạnh đó, chương trình hành động lần này nhấn mạnh sự đột phá trong tổ chức thực hiện gắn với phân cấp, phân quyền, phân công, phân bổ nguồn lực và hệ thống đo lường, đánh giá kết quả. Thông qua việc xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, phân công nhiệm vụ cụ thể, theo tinh thần "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả", yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, cơ quan liên quan tập trung thực hiện từng nhiệm vụ, bảo đảm thời gian, kết quả cụ thể. 

6 phương châm xuyên suốt

Thủ tướng đã trình bày 12 nội dung cốt lõi và 6 gợi ý giải pháp để thực hiện hiệu quả chương trình hành động.

Với tinh thần "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, tầm nhìn; động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sáng tạo; sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp", "tiết kiệm thời gian, coi trọng trí tuệ và sự quyết đoán kịp thời, đúng thời điểm", Thủ tướng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương, các cơ quan trong hệ thống chính trị tập trung quán triệt nghiêm túc, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả chương trình hành động với phương châm: "Một mục tiêu", "hai đảm bảo", "ba có", "bốn không", "năm hóa", "sáu rõ".

- Ảnh 3.

Hội nghị diễn ra trong cả ngày, từ 7 giờ 30 đến 17 giờ, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

ẢNH: TUẤN MINH

"Một mục tiêu" xuyên suốt là độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. "Hai bảo đảm" là bảo đảm phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển và bảo đảm an ninh, an toàn, an dân. "Ba có" trong đóng góp nguồn lực: có sự đóng góp của Nhà nước, của doanh nghiệp, của nhân dân. 

"Bốn không" để chống lãng phí thời gian: không lãng phí một ngày; không chậm trễ trong một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không để bị động trong cả năm. 

"Năm hóa" cho phát triển: xanh hóa; số hóa; tối ưu hóa nguồn lực; thông minh hóa trong quản trị; hài hòa hóa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. 

"Sáu rõ" trong phân công nhiệm vụ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả.

Thủ tướng khẳng định: "Với nguyên tắc "Đảng đã lãnh đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè quốc tế giúp đỡ thì chỉ bàn làm, không bàn lùi", "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm", chúng ta nhất định sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Tin liên quan

Đại hội của mệnh lệnh hành động

Đại hội của mệnh lệnh hành động

Đại hội Đảng lần thứ XIV không chỉ là một dấu mốc tổng kết chặng đường 40 năm đổi mới, mà còn là đại hội của mệnh lệnh hành động với mục tiêu lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo năng lực lãnh đạo của cán bộ.

Đại hội XIV: Biến quyết sách thành hành động

Khám phá thêm chủ đề

Thủ tướng Phạm Minh Chính Đại hội XIV đại hội đảng Nhân Dân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận