Sáng 7.2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Trình bày Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết, Đại hội XIV đề ra 5 nhóm quan điểm chỉ đạo trong xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới, trong đó có nhiều nội dung mới.

Phát triển nhanh phải bền vững

Thứ nhất, Đảng ta nhấn mạnh 4 kiên định: kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; kiên định, kiên trì, kiên quyết các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

Lần đầu tiên có quan điểm mới "lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước" và nêu yêu cầu về tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trình bày Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 tại hội nghị sáng 7.2

Ông Nghị cũng nhấn mạnh: "Lần đầu tiên, bảo vệ môi trường được coi là nhiệm vụ trung tâm cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế đã được nâng tầm trở thành trọng yếu, thường xuyên".

Thứ hai, nghị quyết cũng xác định: đẩy mạnh đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chủ động hội nhập quốc tế...; coi "phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá, con người là nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên".

Thứ ba, Đại hội XIV xác định nhiều quan điểm mới, coi "phát huy sức mạnh văn hóa, con người thành nguồn lực nội sinh và động lực mạnh mẽ cho sự phát triển"; xác định yêu cầu "xác lập mô hình tăng trưởng mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia là động lực chính và phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất.

Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước; hoàn thiện thể chế phát triển gắn với thực hiện đồng bộ 4 chuyển đổi (chuyển đổi số; chuyển đổi xanh; chuyển đổi năng lượng; chuyển đổi cơ cấu, chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh phát triển lực lượng sản xuất mới).

Thứ tư, xác định cần phát huy sức mạnh, trí tuệ, bản lĩnh của con người Việt Nam; kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; chủ động, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; "gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường với củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế...". Bảo đảm và bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.

Hội nghị ngày 7.2 tập trung quán triệt các nội dung cốt lõi, điểm mới và các đột phá trong Văn kiện Đại hội XIV, làm rõ những nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu triển khai nghị quyết trong toàn hệ thống chính trị. ẢNH: TUẤN MINH

Thứ năm, xác định các quan điểm về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Theo ông Nghị: "40 năm đổi mới, Việt Nam chưa có giai đoạn nào đạt được tốc độ tăng trưởng GDP ở mức từ 10% trở lên. Nhưng tại đại hội lần này, Đảng ta đã xác định mục tiêu, yêu cầu phải đạt được tốc độ tăng trưởng GDP bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên là rất cao, rất thách thức. Điều này thể hiện yêu cầu rất cao để Việt Nam tránh nguy cơ tụt hậu, tránh rơi vào bẫy thu nhập trung bình để cất cánh, phát triển".

Ông Nghị khẳng định: "Với tinh thần như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo "lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả", chúng ta quyết tâm nỗ lực cao nhất; chung sức, đồng lòng để thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm mà trọng trách lịch sử Đại hội XIV đã xác lập".