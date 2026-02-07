Ông Lê Minh Hưng: 10 nội dung tập trung nghiên cứu sửa Điều lệ Đảng

Sáng 7.2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng báo cáo tại hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV ẢNH: PHẠM THẮNG

Sửa đổi Điều lệ Đảng tại Đại hội XV của Đảng

Báo cáo chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho hay, Đại hội XIV đã thông qua Báo cáo chính trị, trong đó có nội dung tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng và Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, ông Lê Minh Hưng cho hay, trên cơ sở Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Đại hội XIV xác định sẽ bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng cùng với bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh chính trị xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Đại hội XV của Đảng vào dịp 100 năm thành lập Đảng (2030).

Trong đó, xác định rõ quan điểm, nguyên tắc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng là bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; đồng bộ với bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh chính trị và Hiến pháp.

Cùng đó là kế thừa và giữ vững các nội dung có tính nguyên tắc, bản chất của Đảng.

Đại hội XIV cũng nêu rõ quan điểm, Điều lệ Đảng không nên quy định quá chi tiết, cụ thể. Những nội dung trong quy định thi hành Điều lệ Đảng đã rõ, phù hợp với mô hình tổng thể tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và thực tiễn thì nghiên cứu bổ sung, sửa đổi.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự hội nghị ẢNH: TUẤN MINH

Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương sửa Điều lệ Đảng

Theo ông Lê Minh Hưng, Bộ Chính trị sẽ thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đề nghị các ban, cơ quan, đơn vị đề xuất với Trung ương những nội dung trong Điều lệ Đảng cần được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong kỷ nguyên mới.

Trong đó, tập trung vào 10 chương, điều cụ thể, gồm: điều 7 về việc miễn sinh hoạt Đảng trong một số trường hợp đặc biệt. Khoản 2 điều 10 về lập tổ chức cơ sở đảng đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; việc lập tổ chức đảng ở những nơi có đặc điểm riêng.

Chương IV về cơ quan lãnh đạo của Đảng ở các cấp địa phương. Chương V về tổ chức cơ sở đảng; đảng bộ bộ phận; chi bộ; việc sinh hoạt định kỳ của đảng bộ cơ sở, chi bộ.

Nội dung tập trung nghiên cứu sửa đổi còn có: khoản 3 điều 28 về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam. Chương VII việc chỉ định ủy ban kiểm tra các cấp trong trường hợp cần thiết; việc chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới trong kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; bổ sung nhiệm vụ kiểm soát tài sản, thu nhập của ủy ban kiểm tra từ cấp xã trở lên; nâng tầm công tác giám sát...

Chương VIII rà soát, chỉnh sửa thẩm quyền thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại của tổ chức đảng theo mô hình tổ chức bộ máy hiện nay.

Điều 42, điều 43, chương IX về Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội. Chương X về Đảng lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, theo ông Lê Minh Hưng, nội dung tập trung nghiên cứu sửa đổi còn gồm một số nội dung khác để bảo đảm tính nguyên tắc, hệ thống, thống nhất, đồng bộ, rõ ràng của Điều lệ Đảng; các nội dung có liên quan kết quả thực hiện Nghị quyết 18 về sắp xếp, kiện toàn hệ thống chính trị.

Cạnh đó, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho hay, Bộ Chính trị đã giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành nghiên cứu những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong thi hành Điều lệ Đảng để tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy định thi hành Điều lệ Đảng tại Hội nghị Trung ương 2 và các quy định, hướng dẫn của Trung ương ngay trong năm 2026.