Ông Lê Minh Hưng: Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ

Sáng 7.2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng báo cáo chuyên đề về công tác xây dựng Đảng ẢNH: TUẤN MINH

Báo cáo chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho hay, công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII đã được đặt đúng vị trí "then chốt", tiến hành thường xuyên, triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ cả về "xây" và "chống", tạo được bước đột phá mạnh mẽ với nhiều thành tựu, khẳng định nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đặc biệt, kết quả đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính vừa qua đã khẳng định sự đột phá, đổi mới tư duy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, thực sự là cuộc cách mạng mang tính lịch sử, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng cho hay, Đại hội XIV thống nhất xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên 10 nội dung công tác xây dựng Đảng; đồng thời, đặc biệt nhấn mạnh 3 giải pháp đột phá.

Cụ thể là nâng cao năng lực tự đổi mới, tự hoàn thiện để tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; nâng cao năng lực hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng; đổi mới việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng.

Triển khai hoạt động có hiệu quả tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới bảo đảm vận hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ bảo đảm khách quan, dân chủ, thực chất, hiệu quả, nhất là công tác thẩm định, đánh giá cán bộ theo đúng chủ trương "có vào, có ra", "có lên, có xuống"; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ cấp cơ sở.

Cùng đó, tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phân cấp, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả. Đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đổi mới mô hình các cơ quan truyền thông, báo chí quốc gia

Ông Lê Minh Hưng cho hay, các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nêu trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình và nguồn lực trong chương trình hành động của Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với trên 100 nhiệm vụ cụ thể về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ẢNH: TUẤN MINH

Về nhiệm vụ xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, ông Lê Minh Hưng cho biết, Trung ương Đảng giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban đảng Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc tập trung đánh giá 2 năm, 5 năm việc thực hiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới, vào năm 2027 và năm 2030.

Cùng đó, hoàn thiện chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện công tác dân vận, tập hợp vận động quần chúng. Đổi mới, hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông, báo chí quốc gia, 2 viện hàn lâm khoa học xã hội và khoa học công nghệ, hoàn thành trong quý 2/2026.

Ban hành quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo hướng phân cấp quản lý biên chế cho các cấp ủy trực thuộc Trung ương, hoàn thành trong năm 2026...

Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, TAND tối cao, Viện KSND tối cao tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc phân định thẩm quyền, trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp, trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương và giữa các cấp chính quyền địa phương, hoàn thành tháng 6.2026.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục thực hiện đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ các cấp, hoàn thành tháng 6.2026.

Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ chủ trì, hướng dẫn việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, doanh nghiệp nhà nước theo đúng định hướng của Trung ương; sắp xếp các thôn, tổ dân phố ở xã, phường và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới, hoàn thành trong năm 2026.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự hội nghị ẢNH: TUẤN MINH

Xây dựng Chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài

Về đổi mới công tác cán bộ, ông Lê Minh Hưng cho biết, ngoài các nhiệm vụ chung, thường xuyên, Ban Tổ chức Trung ương được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tập trung tham mưu các nhiệm vụ, đề án. Trong đó, trọng tâm là Tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19.5.2018 Trung ương khóa XII, hoàn thành trong năm 2027.

Cùng đó là xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với ủy viên chính thức, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV và cán bộ chủ chốt của ban, bộ, ngành, địa phương, hoàn thành trong tháng 9.2026. Đồng thời, xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XV, hoàn thành trong tháng 5.2029.

Đảng ủy Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu xây dựng Chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài, nhất là các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững; nghiên cứu cơ chế tạo sự liên thông giữa khu vực công và khu vực tư, hoàn thành trong tháng 6.2026.

Đảng ủy Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện số hóa hồ sơ cán bộ từ cơ sở và kết nối liên thông đồng bộ giữa các cơ quan, hoàn thành trong tháng 6/2026.

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện đồng bộ các quy định, quy chế về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, cho thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm nguyên tắc "có vào, có ra", "có lên, có xuống", đánh giá cán bộ thường xuyên, liên tục, đa chiều, theo kết quả, sản phẩm cụ thể.

Ông Lê Minh Hưng cho biết sẽ xây dựng chương trình quốc gia về giáo dục liêm chính ẢNH: TUẤN MINH

Xây dựng chương trình quốc gia về giáo dục liêm chính

Tiếp tục đẩy mạnh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho hay, Trung ương Đảng đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng Chương trình quốc gia về giáo dục liêm chính, hoàn thành trong tháng 6.2026.

Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng Nghị quyết của Trung ương “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tình hình mới”, hoàn thành trong tháng 6.2026.

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương phải coi phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ thường xuyên; tăng cường tính minh bạch, công khai và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Đặc biệt, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung hoàn thiện, thực hiện đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả thể chế để "không thể" tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nhất là hoàn thiện thể chế về kiểm soát quyền lực, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Cùng đó là thể chế về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong thi hành công vụ; về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu; về bảo vệ, khuyến khích người tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.