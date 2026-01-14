Bà Hà Thị Nga giữ chức Phó chủ tịch, Tổng thư ký MTTQ Việt Nam

Chiều 14.1, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó chủ tịch Hoàng Công Thủy đã trình bày Tờ trình về việc hiệp thương cử tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Tờ trình về hiệp thương cử giữ chức Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Bà Hà Thị Nga được hiệp thương cử giữ chức Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. ẢNH: HOÀI NAM

Để kiện toàn Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và đảm bảo cho hoạt động của MTTQ Việt Nam ngày càng tốt hơn, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, nhân dân, Bộ Chính trị đã có quyết định phân công bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, để Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Trên cơ sở các quy định hiện hành, 100% đại biểu có mặt đã thống nhất cao hiệp thương cử bà Hà Thị Nga, Phó bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ Việt Nam, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam giữ chức Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đối với nhân sự Phó chủ tịch không chuyên trách, hội nghị đã hiệp thương cử bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội tham gia Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, bảo đảm phù hợp với cơ cấu, điều kiện và yêu cầu thực tiễn.

Tại hội nghị, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về việc hiệp thương cử 18 vị tham gia Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; 5 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Sau khi kiện toàn, số lượng ủy viên Ủy ban T.Ư là 380 vị; ủy viên Đoàn Chủ tịch 69 vị; Ban Thường trực 8 vị; Phó chủ tịch không chuyên trách 7 vị.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng các vị được hiệp thương cử ẢNH: HOÀI NAM

Thay mặt các ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam mới được hiệp thương cử bổ sung, bà Hà Thị Nga trân trọng cảm ơn Ban Thường trực, Đoàn chủ tịch và Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã tin tưởng, tín nhiệm cao.

Để có thể phát huy tốt vai trò to lớn của MTTQ Việt Nam trong củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội cùng hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống hạnh phúc trong kỷ nguyên mới, bà Nga khẳng định: "Bản thân tôi và các ủy viên mới sẽ không ngừng nỗ lực rèn luyện phẩm chất, giữ vững kỷ luật, gắn lý luận với thực tiễn, kế thừa truyền thống đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo MTTQ Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết Ban Thường trực sẽ tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu bế mạc hội nghị ẢNH: HOÀI NAM

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, hội nghị diễn ra trong thời điểm đặc biệt quan trọng, khi toàn hệ thống chính trị đang chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp và Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI.

Bà Hoài đề nghị các ban, đơn vị khẩn trương cụ thể hóa kết luận hội nghị, nâng cao chất lượng tham mưu, giám sát, phản biện xã hội, chăm lo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.