Chính trị

Bà Hà Thị Nga được giới thiệu làm Phó chủ tịch, Tổng thư ký MTTQ Việt Nam

Thu Hằng
Thu Hằng
14/01/2026 14:56 GMT+7

Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam nhất trí giới thiệu bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, giữ chức Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa X.

Tại hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 6, khóa X của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam diễn ra sáng nay 14.1, 100% thành viên Đoàn Chủ tịch đã nhất trí giới thiệu bà Hà Thị Nga để Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa X.

Bà Hà Thị Nga được giới thiệu làm Phó chủ tịch, Tổng thư ký MTTQ Việt Nam- Ảnh 1.

Bà Hà Thị Nga được giới thiệu giữ chức Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ

ẢNH: HOÀI NAM

Cũng tại hội nghị, Đoàn Chủ tịch thống nhất 100% giới thiệu bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội, để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử bổ sung tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

100% thành viên Đoàn Chủ tịch cũng thống nhất giới thiệu để Hội nghị Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam hiệp thương cử 17 người tham gia Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và 4 người tham gia Đoàn Chủ tịch.

Trước đó, ngày 31.12, Bộ Chính trị phân công bà Hà Thị Nga, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư. 

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, cho biết các ý kiến tại hội nghị cơ bản thống nhất cao với các tờ trình do Ban Thường trực chuẩn bị và báo cáo trước Đoàn Chủ tịch.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, các ý kiến phát biểu tại hội nghị thể hiện tinh thần tâm huyết, trách nhiệm, góp phần làm rõ hơn những kết quả nổi bật trong công tác mặt trận năm 2025, đồng thời đề xuất bổ sung nhiều nội dung trọng tâm nhằm tăng cường sự phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong năm 2026.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các ban tham mưu, giúp việc tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn thiện các văn bản để trình Hội nghị Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam lần thứ 6 xem xét, cho ý kiến tại phiên họp chiều nay 14.1.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể T.Ư, Phó bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam được Bộ Chính trị phân công giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư.

MTTQ MTTQ Việt Nam Tổng thư ký MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga
