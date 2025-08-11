Chỉ định bà Nguyễn Thị Tuyến làm Bí thư Đảng ủy T.Ư Hội LHPN Việt Nam

Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Hội LHPN Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra hôm nay, 11.8, tại Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng Bí thư Đảng ủy T.Ư Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến

ẢNH: THU HÀ

Tham dự đại hội có các đại biểu khách mời và 120 đảng viên ưu tú, đại diện cho gần 700 đảng viên của toàn Đảng bộ T.Ư Hội.

Tại đại hội, đại diện lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư chỉ định nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, chỉ định Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy T.Ư Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030; quyết định chỉ định tham gia ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy T.Ư Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 21 người; Ban Thường vụ gồm 7 người.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ Việt Nam, các đoàn thể T.Ư, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch T.Ư Hội LHPN Việt Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy T.Ư Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam, giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy T.Ư Hội LHPN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Kim Oanh giữ chức Phó bí thư Đảng ủy T.Ư Hội LHPN Việt Nam.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Tuyến cho biết đây là vinh dự, cũng là trách nhiệm lớn lao trước Đảng bộ, trước tổ chức Hội LHPN Việt Nam.

"Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ trong những năm qua, tôi xin hứa sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy T.Ư Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tiếp tục lãnh đạo thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ T.Ư Hội LHPN Việt Nam lần thứ I, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", bà Tuyến cam kết.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyến, bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ T.Ư Hội LHPN Việt Nam triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những vận hội phát triển mới, song cũng đan xen nhiều thách thức. Bên cạnh nâng cao chất lượng hoạt động để xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ T.Ư Hội LHPN Việt Nam sẽ hướng về cơ sở, hướng về nhân dân, hướng về từng phụ nữ, trẻ em.

Đại hội cũng công bố 31 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và công bố quyết định trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Chủ tịch T.Ư Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến.