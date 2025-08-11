Sắp xếp, tinh gọn để bộ máy mạnh hơn, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc hơn

Đây là chia sẻ của Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến tại Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Hội LHPN Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra ngày 11.8.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại đại hội ẢNH: THU HÀ

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận, đánh giá cao Đảng bộ T.Ư Hội LHPN Việt Nam đã bám sát chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, tích cực tuyên truyền, vận động, thuyết phục cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ, tạo sự đồng thuận cao thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định: "Sau hơn 1 tháng vận hành theo mô hình mới, cơ bản đạt mục đích yêu cầu đề ra, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Nếu chúng ta không chia sẻ, không động viên, không làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạm ứng niềm tin vào mô hình mới, chúng ta không thể thành công như vừa qua".

Lưu ý đại hội lần này có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, là dấu mốc quan trọng để cùng với đất nước bước vào kỷ nguyên mới, là đại hội đầu tiên khi hoạt động trực thuộc MTTQ Việt Nam, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Hội LHPN Việt Nam, trong nhiệm kỳ mới, cần khẩn trương nghiên cứu, nghiêm túc triển khai Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Cùng đó, đại hội cần thảo luận, thống nhất về nhận thức, hành động quyết liệt với quyết tâm chính trị cao, tạo chuyển biến thực chất kết quả triển khai hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân theo mô hình mới, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, phải làm sao phát huy được sức mạnh, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực trong xã hội, trong nhân dân, đóng góp sức mình cùng xây dựng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

"Việc sắp xếp, tinh gọn để bộ máy mạnh hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc hơn. Nếu không làm được thì không đạt được mục đích, yêu cầu đề ra", ông Chiến nêu rõ.

Nâng tầm tham mưu chiến lược những vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em

Với bộ máy mới, vị thế mới, vai trò mới, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho rằng tới đây, tiếng nói của Hội LHPN Việt Nam cần mạnh mẽ hơn, không phải là riêng của Hội LHPN nữa mà là tiếng nói của các tổ chức chính trị - xã hội, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo ông Chiến, mỗi đảng viên cần có những giải pháp chiến lược trong công tác tham mưu với các vấn đề xã hội, như tỷ lệ ly hôn đang gia tăng, phụ nữ đóng góp gì để giữ vững gắn kết trong gia đình; tỷ lệ sinh con giảm dần, già hóa dân số phải đối mặt, phụ nữ làm thế nào để duy trì và đóng góp gì để thực hiện nội dung này?

Ông Chiến cũng đặt vấn đề cần làm gì để duy trì bình đẳng giới và chăm lo cho trẻ em nói chung, nhất là trẻ em gái ở vùng biên giới, hải đảo? việc làm cho lao động nữ sau 40 tuổi...

"Đó là những khó khăn mà chúng ta phải đối diện và phải có tham mưu chiến lược", ông Chiến nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: THU HÀ

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị Đại hội cần tập trung bàn giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, sinh hoạt định kỳ, đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên đề.

Ngoài thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ban, đơn vị cơ quan T.Ư Hội LHPN Việt Nam, ông Chiến đề nghị Đảng bộ cần làm tốt công tác tham mưu, lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của các cấp Hội, tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện từ T.Ư tới cơ sở.