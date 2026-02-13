Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà tết người dân xã Thạnh Xuân, Cần Thơ

Chiều 13.2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm và tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà tết tại xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ ẢNH: CTV

Tại buổi trao quà, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao công tác chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ khó khăn theo Chỉ thị 55 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Bính Ngọ 2026. Đồng thời, ghi nhận sự chủ động, trách nhiệm của thành phố Cần Thơ, trong đó có xã Thạnh Xuân, trong việc triển khai các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng thông tin về tình hình kinh tế - xã hội đất nước trong năm 2025. Dù có nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đất nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, việc vận hành chính quyền 2 cấp đến nay từng bước đi vào nề nếp. Năm qua, Quốc hội đã ban hành 89 luật, qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước.

Chủ tịch Quốc hội trao quà cho Đảng bộ xã Thạnh Xuân ẢNH: CTV

Trong năm 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị lãnh đạo thành phố Cần Thơ, lãnh đạo xã Thạnh Xuân tập trung công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Chủ tịch Quốc hội mong người dân trực tiếp đi bầu, để chọn những người xứng đáng phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Song song đó tập trung phát triển kinh tế - xã hội, kêu gọi doanh nghiệp về đầu tư, chú trọng công tác xây dựng Đảng, tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng để thuận lợi cho bà con giao thương, phát triển kinh tế, gia đình…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà báo tác nghiệp tại buổi chúc tết ở xã Thạnh Xuân ẢNH: CTV

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã trao 200 phần quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Thạnh Xuân. Ngoài ra, thông qua sự vận động của Chủ tịch Quốc hội, Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam đã hỗ trợ xã Thạnh Xuân 2 tỉ đồng để xây dựng tuyến đường nông thôn tại ấp Xáng Mới A.