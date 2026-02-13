Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà tết người dân xã Thạnh Xuân, Cần Thơ

Thanh Duy - Đình Tuyển
13/02/2026 21:10 GMT+7

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm và tặng quà tại xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ.

Chiều 13.2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm và tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà tết người dân xã Thạnh Xuân, Cần Thơ- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà tết tại xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ

ẢNH: CTV

Tại buổi trao quà, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao công tác chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ khó khăn theo Chỉ thị 55 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Bính Ngọ 2026. Đồng thời, ghi nhận sự chủ động, trách nhiệm của thành phố Cần Thơ, trong đó có xã Thạnh Xuân, trong việc triển khai các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng thông tin về tình hình kinh tế - xã hội đất nước trong năm 2025. Dù có nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đất nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, việc vận hành chính quyền 2 cấp đến nay từng bước đi vào nề nếp. Năm qua, Quốc hội đã ban hành 89 luật, qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà tết người dân xã Thạnh Xuân, Cần Thơ- Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội trao quà cho Đảng bộ xã Thạnh Xuân

ẢNH: CTV

Trong năm 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị lãnh đạo thành phố Cần Thơ, lãnh đạo xã Thạnh Xuân tập trung công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Chủ tịch Quốc hội mong người dân trực tiếp đi bầu, để chọn những người xứng đáng phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Song song đó tập trung phát triển kinh tế - xã hội, kêu gọi doanh nghiệp về đầu tư, chú trọng công tác xây dựng Đảng, tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng để thuận lợi cho bà con giao thương, phát triển kinh tế, gia đình…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà tết người dân xã Thạnh Xuân, Cần Thơ- Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà báo tác nghiệp tại buổi chúc tết ở xã Thạnh Xuân

ẢNH: CTV

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã trao 200 phần quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Thạnh Xuân. Ngoài ra, thông qua sự vận động của Chủ tịch Quốc hội, Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam đã hỗ trợ xã Thạnh Xuân 2 tỉ đồng để xây dựng tuyến đường nông thôn tại ấp Xáng Mới A.

Tin liên quan

Phó chủ tịch Quốc hội trao quà tết, động viên người dân Khánh Hòa vượt khó sau lũ

Phó chủ tịch Quốc hội trao quà tết, động viên người dân Khánh Hòa vượt khó sau lũ

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng đoàn công tác đã trao 335 suất quà tết với tổng giá trị gần 600 triệu đồng cho người dân và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Cụm công nghiệp Diên Phú (Khánh Hòa).

Khám phá thêm chủ đề

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cần thơ Gia đình chính sách Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chăm lo tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận