Cụ ông U.100 mang mai vàng gần nửa tỉ đồng ra chợ hoa xuân Cần Thơ

Tại chợ hoa xuân ở đường Ngô Gia Tự, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, cây mai vàng của cụ Võ Hồng Sơn (92 tuổi, ở phường Ninh Kiều) nổi bật bởi độ "khủng" về kích thước và giá bán.

Chủ nhân của cây mai vàng có kích thước “khủng” là cụ Võ Hồng Sơn ẢNH: DUY TÂN

Cây mai có bề hoành gốc (chu vi gốc cây) hơn 80 cm, chiều cao khoảng 5 m, tán rộng gần 5 m, thuộc giống mai xù. Phần đế nổi đều, khỏe khoắn, thân già cỗi mang dấu ấn thời gian, trong khi tán lá xanh mướt, hoa vàng nở rộ, tạo nên vẻ đẹp cổ kính nhưng đầy sức sống. Mỗi ngày, không ít người dừng xe lại chiêm ngưỡng, chụp ảnh và hỏi thăm giá bán.

Phần thân mai xù lên gần như hoàn toàn ẢNH: DUY TÂN

Ở tuổi 92, cụ Sơn vẫn minh mẫn, tự chăm sóc từng dáng mai và trực tiếp mang cây ra chợ hoa xuân trưng bày, giới thiệu đến người chơi mai. Cụ cho biết, cây mai này cụ mua lại từ một hộ dân ở thành phố Cần Thơ.

Trước đó, cây trồng trong khuôn viên nhà, qua nhiều thế hệ, gia chủ xây lại nhà nên phải sang nhượng. Nhận thấy dáng mai đẹp, gốc già, có tiềm năng, cụ mua về, đưa vào vườn nhà chăm sóc.

Bề hoành (chu vi) gốc mai lên đến 80 cm ẢNH: DUY TÂN

"Mai có tuổi đời khá lâu, quan trọng nhất là dưỡng cho cây khỏe, rồi đi lại tàn, chỉnh từng nhánh cho cân đối. Chơi mai không vội được, phải kiên nhẫn và hiểu cây", cụ Sơn chia sẻ.

Sau nhiều năm chăm chút, tạo dáng, cây mai vàng ngày càng hoàn thiện cả về thế lẫn hoa. Tết năm nay, cụ Sơn quyết định mang ra chợ hoa xuân, rao bán với giá gần 450 triệu đồng.

Phần tán mai bung xòe khoảng 5 m ẢNH: DUY TÂN

Dừng lại khá lâu để ngắm cây mai, ông Nguyễn Văn Hòa (ở phường Long Tuyền, thành phố Cần Thơ) nhận xét: "Tôi chơi mai hơn 20 năm, thấy cây này rất hiếm. Gốc già tự nhiên, đế đều, thân không chắp vá. Giá cao nhưng xứng đáng với người thật sự đam mê".

Hoa mai vàng nở rộ ẢNH: DUY TÂN

Cây mai của cụ ông U.100 mang theo câu chuyện về niềm đam mê, sự gắn bó bền bỉ với thú chơi mai truyền thống. Giữa không khí nhộn nhịp của chợ hoa xuân, hình ảnh cụ Sơn tóc bạc bên gốc mai vàng cổ thụ đã để lại ấn tượng đẹp, góp thêm sắc xuân và chiều sâu văn hóa cho ngày tết ở miền Tây.