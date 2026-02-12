Tác phẩm mai vàng rao bán gần 800 triệu ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Thị trường cây cảnh tết tại thủ đô Hà Nội đang bước vào đợt cao điểm nhất khi chỉ còn khoảng hơn 4 ngày nữa là đến tết Nguyên đán 2026.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, dọc các tuyến phố Lê Quang Đạo, Lạc Long Quân, Tố Hữu, Lê Văn Lương..., hàng trăm loại hoa, cây cảnh được bày bán với với mức giá đa dạng, từ vài trăm nghìn, vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Tác phẩm mai "Vạn lộc nghinh xuân" tại khu vực đường đua F1 ẢNH: ĐÌNH HUY

Tại khu vực trưng bày lễ hội xuân Bính Ngọ 2026 gần đường đua F1 (P.Mỹ Đình, Hà Nội), hàng loạt tác phẩm độc đáo được trưng bày thu hút sự quan tâm của người dân. Trong đó, đặc biệt nhất là tác phẩm thuyền mai có quy mô đồ sộ và hình dáng độc đáo mang tên "Vạn lộc nghinh xuân".

Với chiều dài lên tới 8 m và chiều rộng nhất khoảng 3,6 m, tác phẩm gây ấn tượng mạnh, nhìn giống như một con thuyền độc mộc chở sắc xuân. Trong đó, điểm nhấn của tác phẩm chính là 19 gốc mai vàng được sắp đặt tài tình trên một thân gỗ sao đen khổng lồ.

Anh Mai Đình Dũng (chủ một nhà vườn ở Hưng Yên, chủ nhân của tác phẩm) chia sẻ, khối gỗ sao đen này được người dân vô tình khai thác dưới lòng sông tại khu vực Nha Trang, Khánh Hòa. Đây là loại gỗ vốn được ông cha ta ngày xưa ưu tiên dùng để đóng tàu thuyền bởi độ bền chắc và khả năng chịu nước cực tốt.

Thân sao đen khổng lồ là điểm nhấn của tác phẩm ẢNH: ĐÌNH HUY

Để đưa được khối gỗ "hiếm có khó tìm" này từ miền Trung ra đến Hưng Yên, anh Dũng đã phải bỏ ra chi phí vận chuyển và thủ tục giấy tờ khoảng 50 triệu đồng. Vì vậy, chi phí giá trị của cả khối gỗ lên tới hàng trăm triệu.

Anh Dũng cho biết, ý tưởng tạo ra một bức tranh thủy mặc "tứ quý" sống động với đầy đủ các yếu tố tùng - cúc - trúc - mai trên chất liệu gỗ sao đen đã có từ nhiều năm trước. Vì vậy, sau khi tìm được thân gỗ sao đen ưng ý, anh đã trực tiếp vào các làng mai nổi tiếng tại An Nhơn, Bình Định để tuyển chọn từng gốc một.

Từ hàng trăm cây mai vàng, anh Dũng chỉ lọc ra được 19 cây phù hợp nhất để đưa lên tác phẩm. " Con số 19 không phải ngẫu nhiên mà mang ý nghĩa về sự "vĩnh cửu", anh Dũng nói và cho hay, các cây mai cũng có tuổi đời đa dạng, từ những cây nhỏ 5 - 6 năm tuổi đến những gốc lớn hơn 10 năm tuổi, được sắp xếp đủ mọi dáng thế đứng, nghiêng, bay, xoắn... tạo nên một tổng thể hài hòa và tự nhiên.

19 cây mai được sắp xếp hài hòa, hoa nở đúng dịp tết ẢNH: ĐÌNH HUY

"Sau khi có đầy đủ chất liệu, tôi mất gần 1 tuần để ghép lên và trồng cây lên thân gỗ tại Hưng Yên, sau đó chuyển ra Hà Nội trưng bày. Nhờ sự tính toán kỹ lưỡng về thời điểm và kỹ thuật chăm sóc, tác phẩm đang nở hoa rất đúng dịp, với những bông mai vàng rực rỡ đan xen cùng những nụ xanh đang chờ ngày bung nở vào đúng tết", anh Dũng nói.

Chủ nhân tác phẩm "Vạn lộc nghinh xuân" tiết lộ, tác phẩm anh bán với mức giá 799 triệu đồng. Mức giá này không chỉ bao gồm giá trị của gỗ quý và hoa mai, mà còn là công sức vận chuyển, ý tưởng nghệ thuật và cái "tâm" của người làm vườn.

Tuy nhiên, anh Dũng cũng quan niệm rằng trong nghề chơi cây cảnh, "cây chọn người chứ người không chọn được cây". "Nếu gặp đúng người khách yêu cây, trân trọng tác phẩm thì giá nào tôi cũng có thể giao lưu. Nhưng nếu là người không yêu quý, dù có trả giá cao hơn tôi cũng chưa chắc đã bán", anh Dũng nói về triết lý bán hàng và khẳng định với những vị khách lo ngại về việc chăm sóc, anh cũng cam kết sẽ bảo hành và hướng dẫn kỹ thuật để đảm bảo sang năm cây vẫn có thể cho hoa đẹp.

Theo anh Dũng, nếu trong dịp tết này tác phẩm chưa tìm được chủ nhân phù hợp, anh Dũng dự định sẽ mang về tiếp tục dưỡng cây và đợi đến các hội hoa xuân năm sau để công chúng lại có dịp chiêm ngưỡng.