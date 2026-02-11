Cận cảnh 'cụ đào' 100 tuổi giá hơn 100 triệu, chủ vườn 'nói không' với mặc cả

Tiểu thương vặt hoa đào để giữ giá

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là đến tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhưng không khí mua sắm cây cảnh tại Hà Nội vẫn có phần trầm lắng hơn mọi năm.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, lượng khách đi tham quan khá đông nhưng tỷ lệ chốt đơn lại rất thấp, các tiểu thương cho hay, ở thời điểm này, người dân chủ yếu vẫn đi tham khảo thị trường.

Không khí mua bán nhộn nhịp tại khu vực bán cây cảnh đối diện sân vận động quốc gia Mỹ Đình ẢNH: ĐÌNH HUY

Tại các khu vực bán đào tết, nhiều tiểu thương tranh thủ lúc vắng khách để vặt bớt những bông hoa đào đã nở. Đào nở sớm cũng là nguyên nhân khiến nhiều người buôn bán đào "đứng ngồi không yên", lo mất tết.

Mua lại hơn 100 cành đào dáng huyền từ một nhà vườn ở Bắc Ninh rồi vận chuyển xuống Hà Nội buôn bán dịp tết, anh Nguyễn Văn Hải (30 tuổi) lắc đầu ngao ngán khi hiện nay mới bán được 1/5 số hàng.

Đây cũng là năm đầu tiên anh “khởi nghiệp” với hy vọng tết này “bánh chưng có thịt”. Thế nhưng, anh Hải đánh giá sức mua năm nay giảm mạnh cộng với việc thời tiết tại Hà Nội không ủng hộ và nhiều cành hoa đã bung nở khiến anh càng thêm lo lắng.

Những bông hoa đào bị vặt xuống ẢNH: ĐÌNH HUY

Anh Hải cho hay, giá mỗi cành đào dáng huyền to đẹp chỉ 1,3 - 1,4 triệu đồng, cao nhất 1,6 triệu đồng, so với mọi năm giá này hợp lý vì giá nhập đã cao, cộng với chi phí vận chuyển, tiền thuê sân bãi.

"Hoa đào càng nở càng khiến tôi thêm xót ruột vì đầu tư khá nhiều tiền. Tôi vặt bớt hoa đã nở đi chứ không mọi người nhìn thấy cành đào nở rộ hết lại không muốn mua. Hy vọng vài ngày tới đây người dân sẽ đi mua nhiều hơn", anh Hải nói.

Gốc đào 100 tuổi giá hơn trăm triệu vẫn đợi khách

Đang vặt bớt lá và hoa để kích những nụ ẩn của những gốc đào cho kịp nở tết, anh Đào Quý Tặng (chủ nhà vườn trồng hoa đào ở Mộc Châu, Sơn La) cho hay, năm nay anh vận chuyển khoảng 200 gốc đào từ Sơn La về Hà Nội nhưng mới chỉ bán được vài gốc dù thuê mặt bằng rất đẹp để bán hàng.

Gốc đào 100 năm tuổi có chiều cao khoảng 4 m, chiều rộng hơn 3 m ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong số 200 gốc đào Sơn La của anh Tặng, nổi bật nhất là gốc đào rừng cổ thụ có thế tam đa tượng trưng cho Phúc - Lộc - Thọ. Anh Tặng chia sẻ, gốc đào có nguồn gốc từ đào rừng, cách đây khoảng 5 năm, gia đình anh mua của bà con thôn bản về chăm sóc, ghép cành.

Điểm nhấn của tác phẩm là dáng thế tam đa với thân cây bự, tay cành khỏe khoắn và lớp vỏ bóng, đang hình thành nu ở trên thân. Anh Tặng khẳng định, dựa trên tốc độ phát triển chậm của cây ở vùng cao thiếu nước và đường kính thân lên tới 40 cm (chu vi hơn 100 cm), tuổi đời của "cụ đào" này phải ngót nghét 100 năm.

Để có được sắc hoa rực rỡ, anh Tặng cho hay, nhà vườn đã sử dụng kỹ thuật ghép mắt từ giống đào rừng Mộc Châu nổi tiếng với cánh kép dày, bông to và bền màu. Chính vì sự kỳ công đó, mức giá để sở hữu đứt "siêu phẩm" này lên tới hơn 100 triệu đồng, trong khi giá thuê để trưng tết cũng dao động quanh mức 20 triệu đồng.

Gốc đào có đường kính khoảng 40 cm, thân cây hiện những vết sần lồi, cổ thụ ẢNH: ĐÌNH HUY

"Cây đào cổ thụ này hợp với những không gian phòng khách lớn hoặc sân vườn biệt thự. Phải là những vị khách có điều kiện hoặc những doanh nghiệp sẵn sàng chi tiền làm quà tặng đối tác mới có thể sở hữu tác phẩm này", anh Tặng nói và cho hay, đã có nhiều người tìm đến hỏi mua gốc đào nhưng đến nay chưa chốt được giá ưng ý.

Chủ vườn cho biết thêm, đưa được những gốc đào "khủng" từ Mộc Châu xuống Hà Nội là một hành trình đầy gian nan và tốn kém, chi phí có thể lên tới vài chục triệu một chuyến xe. Riêng những gốc đào cổ thụ, phải dùng xe container dài gần 20 m nhưng cũng chỉ chở được 4 - 5 gốc.

Không chỉ áp lực về vận chuyển, thời tiết năm nay cũng là một "bài toán" hóc búa đối với những người trồng đào. Do năm nay nhuận 1 tháng, cộng với diễn biến thời tiết phức tạp khiến nhiều cây nở sớm. Việc giữ được nụ và hoa đúng thời điểm này là cực kỳ khó khăn. "Năm nay rất khó làm. Lượng cây giữ được nụ đến thời điểm này không còn nhiều", anh Tặng tâm sự.

Anh Tặng khẳng định sẽ không hạ giá gốc đào ẢNH: ĐÌNH HUY

Anh Tặng chia sẻ thêm, những cây đào cổ thụ được giá mới bán, không được đành đưa về chăm sóc năm sau bán chứ anh nhất quyết không bán phá giá.

“Giá trị cây đào tính theo năm tuổi, cây càng lâu năm giá trị càng cao. Năm nay nếu không bán được năm sau sẽ lên giá khác. Chính vì vậy, không ít người quyết định mua thẳng sau khi hết tết nhờ nhà vườn chúng tôi chăm sóc, năm sau họ lại chơi tiếp”, anh nói thêm.