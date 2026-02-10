Tiểu thương bán quất tết bắt đầu xả hàng, bán đồng giá cắt lỗ

Chiều 10.2, thời tiết tại Hà Nội hửng nắng, người dân bắt đầu đi mua sắm cây cảnh chuẩn bị cho tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Không khí mua bán nhộn nhịp tại khu vực bán cây cảnh đối diện sân vận động quốc gia Mỹ Đình ẢNH: ĐÌNH HUY

Tại khu vực đường Lê Quang Đạo (P.Mỹ Đình), hàng nghìn cây đào, quất, mai... được các tiểu thương bày bán trên vỉa hè, khung cảnh mua bán khá sôi động, nhộn nhịp, trái ngược hoàn toàn so với 2 ngày trước khi thủ đô đón đợt không khí lạnh tăng cường.

Mặc dù người dân đi mua sắm khá đông nhưng các tiểu thương bán cây cảnh vẫn than "ế hàng". Giá các loại cây cảnh năm nay tương đối ổn định, thậm chí rẻ hơn năm ngoái nhưng sức mua vẫn rất chậm, khách chủ yếu đi tham khảo giá thị trường.

Một số gian hàng của tiểu thương ở vị trí không đẹp gần như không có khách ghé qua hoặc ghé qua rồi đi ngay. Một số khác ngồi cả buổi bên những gốc đào, chậu quất liên tục mời chào nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu.

Tiểu thương xả hàng cắt lỗ

Quất, đào tết bán chậm, một số tiểu thương chấp nhận giảm giá, xả hàng sớm để cắt lỗ, mong bán hết hàng để về quê ăn tết sớm.

Ngồi trên vỉa hè khuất sau những dãy trưng bày đồ gỗ đối diện sân vận động quốc gia Mỹ Đình, anh Nguyễn Văn H., cho biết, cách đây 1 tuần, anh mua khoảng 100 gốc quất thế từ Văn Giang, Hưng Yên chuyển xuống Hà Nội với hy vọng về một cái tết “bánh chưng có thịt”.

Khu vực bán hàng của anh H. vắng người qua lại ẢNH: ĐÌNH HUY

Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại anh mới bán được khoảng hơn 10 gốc với giá 600.000 đồng. "Hai hôm trước thời tiết mưa rét không có người dân đi mua nên tôi quyết định giảm giá xuống một nửa, còn 300.000 đồng/gốc", anh H. nói.

Theo anh H., dù đã giảm giá được 1 ngày nhưng vẫn chưa bán được nhiều do khu vực anh bán hàng bị khuất, ít người qua lại. Anh hy vọng, với tấm biển đồng giá, người dân sẽ chú ý để anh sớm bán được hết hàng.

Giống như anh H., một số tiểu thương trên đường Lạc Long Quân (P.Tây Hồ) cũng bắt đầu treo biển "xả hàng" và bán đồng giá. Nguyên nhân việc "xả hàng" sớm được cho là thị trường năm nay bán quá chậm cộng với việc ngày chủ nhật cuối tuần Hà Nội mưa rét nên người dân ngại đi mua bán.

Gian hàng của anh Việt bán đồng giá mỗi chậu quất 350.000 đồng ẢNH: ĐÌNH HUY

Anh Phạm Quốc Việt (34 tuổi, tiểu thương bán quất trên phố Lạc Long Quân) cho hay, dịp tết năm nay, anh mua khoảng 500 gốc quất của người dân để mang lên vỉa hè bày bán. Các loại quất chủ yếu được trồng trong bình sứ gồm 3 loại giá 500.000 đồng, 800.000 đồng và 900.000 đồng.

Đến thời điểm hiện tại, anh Việt mới bán được khoảng 20% số hàng, nhiều gốc anh vẫn chưa kịp chuyển ra. Vì vậy, anh buộc phải xả hàng sớm, giảm giá loại quất từ 500.000 đồng xuống 350.000 đồng bán đồng giá.

Anh Việt chỉnh trang lại những chậu cây bày bán ẢNH: ĐÌNH HUY

"Tôi buôn quất được 7 năm nay nhưng chưa năm nào bán chậm vậy, mọi năm đến 28, 29 mới phải xả hàng nhưng năm nay buộc phải giảm giá sớm cắt lỗ.

Tôi còn khoảng hơn 100 gốc quất loại 350.000 đồng, hy vọng khi giảm giá người dân sẽ đến mua để tôi có thể bày bán được những gốc còn lại trong vườn", anh Việt nói.

Một số gian hàng bán quất khác cũng bắt đầu xả hàng sớm ẢNH: ĐÌNH HUY

Hơn 1 ngày treo biển giảm giá, anh Việt đánh giá lượng khách ghé vào cửa hàng đông hơn mọi khi nhưng sức mua vẫn chưa cải thiện nhiều. Tuy vậy, chủ gian hàng cho biết, chỉ cần có khách ghé vào xem thì bản thân cũng thấy vui hơn.