Đời sống

Người Hà Nội thả cá chép 'khổng lồ', đưa Táo quân về trời

Đình Huy
Đình Huy
10/02/2026 13:52 GMT+7

Không chọn loại cá chép đỏ, một số người dân Hà Nội mua cá chép lớn khoảng 2 - 3 kg để làm phương tiện tiễn ông Công ông Táo về trời trong ngày 23 tháng chạp.

Sáng 10.2 (ngày 23 tháng chạp), rất đông người dân có mặt tại khu vực hồ Tây (đường Thanh Niên, đoạn gần chùa Trấn Quốc, P.Tây Hồ, Hà Nội) để thả cá chép trong ngày cúng ông Công ông Táo. Tại đây, có ít nhất 4 - 5 cán bộ, công an P.Tây Hồ có mặt để vận động, hướng dẫn người dân thả cá đúng nơi quy định.

Người Hà Nội thả cá chép 'khổng lồ', đưa Táo quân về trời- Ảnh 1.

Rất đông người dân đến khu vực hồ Tây thả cá chép

ẢNH: ĐÌNH HUY

Do nguồn nước dưới hồ Tây không đảm bảo, cá chép thả xuống chỉ sống được vài giờ rồi chết nên cơ quan chức năng đã vận động người dân thả cá vào xô rồi chở ra sông Hồng. 

Đa số người dân đều hưởng ứng hành động này của cơ quan chức năng, họ thả cá vào xô rồi để túi bóng đúng nơi quy định. Tuy vậy, một số người vẫn không làm theo mà đổ cả tro của bát hương xuống hồ khiến nguồn nước ô nhiễm. Cạnh đó, một số con cá chép yếu nổi lên mặt nước nhanh chóng bị chim bắt.

Người Hà Nội thả cá chép 'khổng lồ', đưa Táo quân về trời- Ảnh 2.

Người dân được hướng dẫn thả cá chép đỏ vào xô, sau đó, Công an P.Tây Hồ sẽ chở ra sông Hồng phóng sinh

ẢNH: ĐÌNH HUY

Là một trong những người tình nguyện có mặt tại điểm thả cá gần chùa Trấn Quốc, sư thầy Thích Tịnh Giác, Trụ trì chùa Phúc Sơn (xã Thuận An, Hà Nội), cho biết, đến đây để giúp người dân thả cá và làm sạch môi trường.

Sư thầy Thích Tịnh Giác cho hay, theo quan niệm dân gian, người dân hay đổ tro và ném bát hương xuống sông, hồ để cầu may mắn nhưng thực tế không phải, điều này chỉ làm ô nhiễm nguồn nước.

"Tôi đến đây để làm sạch môi trường, giúp người dân cách thả cho cá sống được và khuyến khích không rải tro, bát hương xuống hồ để giữ nguồn nước trong sạch, có vậy, thả cá xuống mới sống được", sư thầy Thích Tịnh Giác nói.

Người Hà Nội thả cá chép 'khổng lồ', đưa Táo quân về trời- Ảnh 3.
Người Hà Nội thả cá chép 'khổng lồ', đưa Táo quân về trời- Ảnh 4.

Bên cạnh việc giúp người dân thả cá, sư thầy Thích Tịnh Giác còn nhặt bát hương, khuyến khích người dân không rải tro tránh làm ô nhiễm nguồn nước

ẢNH: ĐÌNH HUY

Thả cá chép khổng lồ đưa ông Táo về trời

Theo quan niệm truyền thống, cá chép là phương tiện đưa Táo quân về trời. Người dân thường chọn mua cá chép đỏ để cúng lễ ông Công ông Táo. Với nhiều người, khoảnh khắc thả cá chép xuống nước mang nhiều cảm xúc đặc biệt, báo hiệu chuẩn bị kết thúc năm cũ, bắt đầu cho năm mới.

Không chỉ riêng cá chép đỏ, nhiều người chọn cho mình cá chép "khổng lồ", loại 2 - 3 kg, cá trạch, cá rô... để phóng sinh.

Người Hà Nội thả cá chép 'khổng lồ', đưa Táo quân về trời- Ảnh 5.
Người Hà Nội thả cá chép 'khổng lồ', đưa Táo quân về trời- Ảnh 6.

Chị Đỗ Thị Hiền mang theo cá chép nặng 3 kg đi phóng sinh

ẢNH: ĐÌNH HUY

Mang theo chú cá chép khoảng 3 kg ra hồ Tây, chị Đỗ Thu Hiền (38 tuổi) cho biết, sáng sớm nay, chị ra chợ Châu Long (P.Ba Đình) mua cá cúng ông Công ông Táo. Giống như những lần trước, chị chọn loại cá chép to nhất chợ với tâm niệm những chú cá to sẽ không bị ai thịt, mà thả đi để cá được sống.

"Tôi là giáo viên can thiệp trị liệu cho các học sinh bị tâm lý, ngày ông Công ông Táo về trời, tôi có hy vọng sang năm mới tâm lý của các học sinh sẽ thoải mái, thảnh thơi", chị Hiền nói và cho hay, không chỉ riêng dịp ông Công ông Táo, những ngày lễ khác chị cũng ra chợ để mua cá phóng sinh.

Giống như chị Hiền, ông Nguyễn Ngọc Sáng (63 tuổi), cũng mua cá chép nặng gần 2 kg và hàng chục con cá trạch để cúng Táo quân về trời. Ra tới hồ Tây, ông được cán bộ P.Tây Hồ và sư thầy Thích Tịnh Giác hướng dẫn thả cá vào xô để đưa ra sông Hồng phóng sinh.

Người Hà Nội thả cá chép 'khổng lồ', đưa Táo quân về trời- Ảnh 7.

Ông Sáng (bìa trái) mong rằng năm mới mọi chuyện sẽ bình an khi phóng sinh cá chép

ẢNH: ĐÌNH HUY

Ông Sáng quan niệm, không chỉ riêng cá chép đỏ, chỉ cần là cá thả vào ngày 23 tháng chạp đều có thể là phương tiện đưa Táo quân về trời. 

"Cá chép tôi cũng mua ở chợ mang về cúng theo truyền thống. Tôi mong rằng năm mới mọi chuyện sẽ bình an", ông Sáng nói.

Khám phá thêm chủ đề

Cá chép ông công ông táo Táo Quân Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
