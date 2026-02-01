Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra chuẩn bị bầu cử tại Cần Thơ

Ngày 1.2, đoàn công tác của ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đi khảo sát thực tế khu vực bỏ phiếu số 26 tại P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, với nhiều phần việc như kiểm tra niêm yết danh sách cử tri, sơ đồ khu vực bỏ phiếu, biểu bảng và nhiều nội dung liên quan.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TP.Cần Thơ ẢNH: PHẠM TRUNG

Chủ tịch Quốc hội cho biết, cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm đặc biệt so với các kỳ bầu cử trước, do thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Điều này đòi hỏi công tác tổ chức phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhất là tại các tổ bầu cử, tổ kiểm phiếu và khu vực bỏ phiếu.

Hiện nay, nguồn lực cơ sở còn khó khăn khi nhiều người có kinh nghiệm trong công tác bầu cử đã nghỉ công tác. Trong khi đó, số lượng cán bộ, công chức mới còn nhiều bỡ ngỡ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban bầu cử TP.Cần Thơ đặc biệt quan tâm đến công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ bầu cử. Thời gian từ nay đến ngày bầu cử, mọi việc phải tính bằng ngày, bằng giờ để bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý với lãnh đạo Cần Thơ nhiều vấn đề trước ngày toàn dân bầu cử ẢNH: PHẠM TRUNG

Làm việc với Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý một số hạn chế của cuộc bầu cử kỳ trước để thành phố nắm, chủ động phòng ngừa, có phương án ứng phó. Đó là việc rà soát danh sách cử tri, nắm số lượng cử tri thường trú và tạm trú trên địa bàn gặp khó khăn do số lượng cử tri tạm trú thường xuyên biến động.

Ở một vài nơi, tỷ lệ người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND là phụ nữ, người dân tộc thiểu số chưa đạt so với quy định. Một số khu vực bầu cử còn để xảy ra nhầm lẫn trong việc đóng dấu phiếu bầu…

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý địa phương chú trọng công tác chuẩn bị bầu cử ở khu vực xa trung tâm, các vùng ven, vùng nông thôn. Không chỉ đô thị mà cả khu vực nông thôn cũng cần được trang hoàng, tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu, tạo không khí cho ngày hội toàn dân đi bầu cử.

Nhiệm vụ quan trọng nữa là thành phố phải tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân tham gia bỏ phiếu đầy đủ, bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Việc rà soát danh sách cử tri phải được thực hiện chặt chẽ theo phương châm "đến từng ngõ, từng nhà, gặp từng người". Chú ý quản lý, hướng dẫn cử tri vãng lai trên địa bàn thực hiện quyền công dân, các hộ kinh doanh, người đi làm xa, sinh viên. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao cảnh giác, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau bầu cử.

