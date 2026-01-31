Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ủy ban bầu cử Vĩnh Long

Vĩnh Long giới thiệu 25 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, có buổi làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long và UBND P.Bình Minh.



Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với tỉnh Vĩnh Long Ảnh: Nam Long

Báo cáo với đoàn, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Hội đồng bầu cử tỉnh cho biết, công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ. Sau hiệp thương lần thứ nhất, Vĩnh Long thống nhất điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là 25 đại biểu; điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 151 đại biểu; cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 5.209 đại biểu.

Toàn tỉnh Vĩnh Long phân chia thành 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 23 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 817 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Đẩy mạnh tuyên truyền để cử tri nắm chắc quyền, trách nhiệm bầu cử

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị Ảnh: Nam Long

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã bám sát chỉ đạo của Bộ chính trị, Hội đồng bầu cử quốc gia và các bộ, ngành trung ương. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long thực hiện tốt nhất công tác chuẩn bị bầu cử, đảm bảo thời gian và trình tự theo luật định. Phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và trách nhiệm các bước trong quy trình bầu cử, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử.

Bên cạnh đó làm tốt công tác niêm yết danh sách cử tri, đẩy mạnh công tác tuyên truyền từ nay đến ngày bầu cử để cử tri nắm chắc quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, tích cực tham gia bầu cử, góp phần thành công cuộc bầu cử tại tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chứng kiến trao 2 bảng tượng trưng kinh phí cải tạo, sửa chữa các cơ sở giáo dục và xây dựng đường giao thông tổng trị giá 3 tỉ đồng cho P.Bình Minh Ảnh: Nam Long

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chứng kiến 2 đơn vị tài trợ trao 2 bảng tượng trưng kinh phí cải tạo, sửa chữa các cơ sở giáo dục và xây dựng đường giao thông tổng trị giá 3 tỉ đồng cho P.Bình Minh.

Trước đó, đoàn công tác do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác thăm, chúc tết gia đình cố đại tướng Lê Văn Dũng Ảnh: Nam Long

Tại Khu lưu niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (xã Long Hồ, Vĩnh Long) và Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (xã Trung Thành, Vĩnh Long), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước ta.

Cũng trong chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng và cố đại tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Lê Văn Dũng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.