Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ủy ban bầu cử Vĩnh Long

Nam Long
Nam Long
31/01/2026 21:59 GMT+7

Chiều 31.1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long, thăm các khu lưu niệm, gia đình các lão thành cách mạng...

Vĩnh Long giới thiệu 25 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, có buổi làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long và UBND P.Bình Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm các khu lưu niệm, tặng quà tại Vĩnh Long - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với tỉnh Vĩnh Long

Ảnh: Nam Long

Báo cáo với đoàn, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Hội đồng bầu cử tỉnh cho biết, công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ. Sau hiệp thương lần thứ nhất, Vĩnh Long thống nhất điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là 25 đại biểu; điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 151 đại biểu; cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 5.209 đại biểu. 

Toàn tỉnh Vĩnh Long phân chia thành 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 23 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 817 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Đẩy mạnh tuyên truyền để cử tri nắm chắc quyền, trách nhiệm bầu cử

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm các khu lưu niệm, tặng quà tại Vĩnh Long - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị

Ảnh: Nam Long

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã bám sát chỉ đạo của Bộ chính trị, Hội đồng bầu cử quốc gia và các bộ, ngành trung ương. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long thực hiện tốt nhất công tác chuẩn bị bầu cử, đảm bảo thời gian và trình tự theo luật định. Phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và trách nhiệm các bước trong quy trình bầu cử, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử. 

Bên cạnh đó làm tốt công tác niêm yết danh sách cử tri, đẩy mạnh công tác tuyên truyền từ nay đến ngày bầu cử để cử tri nắm chắc quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, tích cực tham gia bầu cử, góp phần thành công cuộc bầu cử tại tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm các khu lưu niệm, tặng quà tại Vĩnh Long - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chứng kiến trao 2 bảng tượng trưng kinh phí cải tạo, sửa chữa các cơ sở giáo dục và xây dựng đường giao thông tổng trị giá 3 tỉ đồng cho P.Bình Minh

Ảnh: Nam Long

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chứng kiến 2 đơn vị tài trợ trao 2 bảng tượng trưng kinh phí cải tạo, sửa chữa các cơ sở giáo dục và xây dựng đường giao thông tổng trị giá 3 tỉ đồng cho P.Bình Minh.

Trước đó, đoàn công tác do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm các khu lưu niệm, tặng quà tại Vĩnh Long - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác thăm, chúc tết gia đình cố đại tướng Lê Văn Dũng

Ảnh: Nam Long

Tại Khu lưu niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (xã Long Hồ, Vĩnh Long) và Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (xã Trung Thành, Vĩnh Long), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước ta.

Cũng trong chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng và cố đại tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Lê Văn Dũng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà tết tại Đồng Tháp

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà tết tại Đồng Tháp

Tại chuyến công tác tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương những kết quả tỉnh đã đạt được; đồng thời có nhiều chỉ đạo, định hướng cho địa phương trong giai đoạn tới.

Khám phá thêm chủ đề

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Bầu cử quốc hội Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bầu cử
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận