Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà tết tại Đồng Tháp

Ngày 31.1, tại xã Ba Sao, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác T.Ư đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp ẢNH: Đ.T.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm qua; đồng thời ghi nhận, biểu dương những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã đạt được.

Theo Chủ tịch Quốc hội, năm 2025, tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 7,38%; kim ngạch xuất khẩu hơn 9,2 tỉ USD; thu ngân sách địa phương khoảng 24.000 tỉ đồng, qua đó đã đóng góp tích cực vào kết quả chung của cả nước. Đáng chú ý, tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước hiện còn khoảng 1,3%, trong khi Đồng Tháp chỉ còn 0,7%, thể hiện nỗ lực lớn của địa phương trong công tác giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội cho biết năm 2026 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, do đó các địa phương cần sớm xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát thực tiễn, có lộ trình rõ ràng. Trong đó, mục tiêu tăng trưởng kinh tế cần phấn đấu ở mức hai con số, với tinh thần "xã mạnh thì tỉnh mạnh, tỉnh mạnh thì Trung ương mạnh", góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIV đã đề ra.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đồng Tháp đẩy mạnh phòng chống tham nhũng

Về công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh Đồng Tháp và các địa phương chuẩn bị chu đáo, đúng quy định, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật và thành công. Lưu ý thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử rất khẩn trương, chỉ còn khoảng 1,5 tháng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị địa phương đặc biệt chú trọng việc rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri; kiểm tra kỹ từng người, từng hộ, bảo đảm đầy đủ quyền bầu cử của công dân.

Chủ tịch Quốc hội trao quà Tết cho các gia đình chính sách ẢNH: Đ.T

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh Đồng Tháp và xã Ba Sao tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; gắn tinh gọn bộ máy với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần "không có vùng cấm".

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng và cuộc bầu cử sắp tới; thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư về tổ chức vui xuân, đón tết, chăm lo để mọi người dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, đều được đón tết vui tươi, đầm ấm.

Nhân dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Đồng Tháp nói chung, xã Ba Sao nói riêng.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác đã chứng kiến lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trao biển tượng trưng hỗ trợ 3 tỉ đồng xây dựng phòng học STEM cho Trường THPT chuyên Tiền Giang; đồng thời trao 100 suất quà tết tặng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.