Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội chúc tết, tri ân các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Thăm, chúc tết nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại nhà riêng, Chủ tịch nước Lương Cường thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống gia đình hai nguyên Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Lương Cường với thân nhân cố Tổng Bí thư Lê Duẩn Ảnh: TTXVN

Trao đổi về tình hình đất nước trong năm vừa qua, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết năm 2025, đất nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn với mức tăng trưởng hơn 8%. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra ngay những ngày đầu năm 2026 thành công tốt đẹp đã đề ra những chủ trương, đường lối phát triển đất nước trong những năm tới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn khởi, nỗ lực hoàn thành hai mục tiêu 100 năm và bước vào kỷ nguyên mới phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, giàu đẹp.

Chủ tịch nước bày tỏ sự trân trọng, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, đóng góp to lớn của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu của các đồng chí cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tết tặng gia đình cố Tổng Bí thư, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng Ảnh: Gia Hân

Các nguyên Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu quan trọng mà đất nước đạt được trong năm qua; tin tưởng sau thành công của Đại hội XIV của Đảng, đất nước sẽ bước vào kỷ nguyên phát triển mới nhanh và bền vững với nhiều thành công rực rỡ hơn; chia sẻ nhiều ý kiến sâu sắc, trách nhiệm, thể hiện tâm huyết đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao quà tết tặng nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng đã đến dâng hương tưởng nhớ và tri ân cố Tổng Bí thư Lê Duẩn; cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công; cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Cùng ngày, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn tới thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, cố Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn xúc động nhắc lại, với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, 7 khóa Ủy viên T.Ư Đảng, 6 khóa Ủy viên Bộ Chính trị, 5 khóa đại biểu QH, cố Tổng Bí thư, cố Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã dành cả cuộc đời mình vì lý tưởng cao đẹp của Đảng, là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, là nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Cố Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cũng là một nhân cách lớn, hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tư duy khoa học biện chứng, có vốn thực tiễn phong phú và nền tảng lý luận uyên bác, vượt lên những khuôn mẫu thông thường; luôn kiên trung, bền bỉ, không lùi bước trước khó khăn, thử thách; giữ vững nguyên tắc, coi "danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất".

Bà Ngô Thị Mận, phu nhân cố Tổng Bí thư, cố Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, tình cảm chân thành của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành cho gia đình; khẳng định đây là niềm động viên lớn lao không chỉ đối với gia đình mà còn thể hiện nghĩa tình, sự kế thừa và trân trọng đối với những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Cùng ngày, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn tới thăm, chúc tết gia đình và thắp hương tưởng nhớ cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Chủ tịch QH nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của cố Chủ tịch nước là một phần không thể tách rời trong chặng đường phát triển của đất nước, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN. Những giá trị mà cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang để lại tiếp tục là nguồn cảm hứng, động lực để các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay và mai sau noi theo, kế thừa và phát huy.

Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đã tới thăm, chúc tết nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng. Chủ tịch QH bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo QH đi trước, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, theo dõi và hiến kế tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo đối với hoạt động của QH.

Chiều cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt nguyên lãnh đạo QH qua các thời kỳ, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, nguyên đại biểu QH hoạt động chuyên trách ở T.Ư và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của QH đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc. Cùng dự có nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực QH Đỗ Văn Chiến.