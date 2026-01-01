Báo Thanh Niên có những bước phát triển, trưởng thành đáng tự hào

Thay mặt Ban biên tập, biên tập viên, phóng viên, cán bộ, nhân viên Báo Thanh Niên, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ lòng biết ơn, tri ân đến nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã dành sự quan tâm, tình cảm đến sự hình thành, phát triển của Báo Thanh Niên ngay từ khi làm lãnh đạo T.Ư Đoàn và T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn đã chia sẻ với nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về những kết quả hoạt động, đóng góp tích cực của Báo Thanh Niên trong hành trình 40 năm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, với tinh thần Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn giới thiệu với nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tờ báo Thanh Niên số đặc biệt chuyên đề kỷ niệm 40 năm Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên ẢNH: ĐÌNH PHÚ

Chia sẻ tình cảm với Báo Thanh Niên, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vui vẻ kể lại những kỷ niệm, những câu chuyện trong thời kỳ từ năm 1981 - 1987 khi làm Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam…

"Tôi là một trong những thành viên nòng cốt quyết định thành lập Báo Thanh Niên cách đây 40 năm. Tôi thường xuyên theo dõi, đọc báo với tư cách là một độc giả và đồng thời cũng là người yêu mến Báo Thanh Niên. Tôi rất vui mừng vì thấy 40 năm qua Báo Thanh Niên đã có những bước phát triển, trưởng thành, rất đáng tự hào", nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chia sẻ.

Nhận xét về nội dung của tờ báo, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho rằng: "Báo Thanh Niên cung cấp nhiều thông tin kịp thời, bổ ích, không những cho đối tượng thanh niên mà còn rộng rãi đến người dân, được mọi người cùng yêu mến và thường xuyên theo dõi. Tôi mong báo tiếp tục phát huy truyền thống này để ngày càng có những bước phát triển tốt hơn, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho tuổi trẻ, cho người dân và cho cả Báo Thanh Niên".

Nguyên Chủ tịch nước cũng chia sẻ với những khó khăn mà Báo Thanh Niên gặp phải trong thời gian qua, đồng thời động viên, căn dặn: "Tôi cũng biết rằng trong 40 năm qua, Báo Thanh Niên cũng có gặp những khó khăn, trở ngại, nhưng tôi nghĩ rằng trên bước đường đi tới thì chúng ta hay bất cứ ai cũng có thể gặp phải những khó khăn, trở ngại. Tôi mong rằng qua những khó khăn, trở ngại đó, Báo Thanh Niên phải vững vàng, phải quyết tâm vượt qua, để chúng ta có những bước phát triển mới; đặc biệt là trong thời kỳ mới, thời kỳ vươn mình của đất nước. Được như vậy thì Báo Thanh Niên sẽ có những đóng góp lớn hơn, đáp ứng yêu cầu của bạn đọc".