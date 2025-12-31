Phát hành Báo Thanh Niên đến mỗi gia đình đã trở thành 'thương hiệu'!

Nhớ lại những ngày đầu được Trung ương Đoàn mà trực tiếp Báo Thanh Niên; trong đó người chịu nhiều áp lực để đưa tôi vào đội ngũ những người làm việc tại Báo Thanh Niên là anh Nguyễn Quốc Phong - Nguyên Phó tổng biên tập. Chính sự tận tình, chia sẻ của lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, người lao động của Báo Thanh Niên đối với tôi mà trong suốt mấy chục năm làm việc, tôi luôn hết minh, tận tụy.

Một trong những công việc trở thành “thương hiệu” của Văn phòng Đại diện Báo Thanh Niên Bắc Trung Bộ (đặt tại Thanh Hóa) là công tác phát hành báo đến tận tay bạn đọc, đến với nhiều gia đình.

Tổ bán báo Thanh Niên... xa vợ

Năm 1995 khi ấy tôi đang công tác tại tỉnh đoàn Thanh Hóa, Ban biên tập Báo Thanh Niên mà trực tiếp là Phó tổng biên tập Nguyễn Quốc Phong có ý định mở Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên tại khu vực Bắc Trung Bộ (tại TP.Thanh Hóa, nay là phường Hạc Thành).

Được sự ủng hộ của Bí thư tỉnh đoàn Thanh Hoá Ngô Hoài Chung và tập thể thường vụ, ngày 25.11.1995, Báo Thanh Niên chính ra mắt tại TP Thanh Hóa và tôi được Báo Thanh Niên giao nhiệm vụ làm việc tại văn phòng đại diện đặt tại Tỉnh đoàn Thanh Hóa.

Công việc của tôi đầu tiên là “chạy” sang Bưu điện Thanh Hoá xem Báo Thanh Niên phát hành tại địa phương được bao nhiêu tờ/số. Tôi vô cùng bất ngờ bởi cả tỉnh Thanh Hoá, Báo Thanh Niên chỉ có 12 tờ/kỳ, chủ yếu là các cơ quan đóng trên địa bàn TP Thanh Hoá, trong đó Thư viện Thanh Hoá đặt mua 2 tờ.

Cụ Hoàng Thọ Vực (phường Trường Thi, thành phố Thanh Hoá cũ) là trường hợp rất đặc biệt. Cụ đặt mua Báo Thanh Niên kể từ khi có văn phòng đại diện (1995) cho đến tận khi cụ rời cõi tạm năm 2022 về miền cực lạc thọ 96 tuổi.

Trước thực trạng trên, sau khi nắm chắc số lượng phát hành quá ít, tôi báo cáo Phó tổng biên tập Nguyễn Quốc Phong. Anh Phong nói với tôi, về lâu dài anh cố gắng phát hành lấy 200 tờ báo/kỳ là ổn. Tôi đề nghị anh Phong, trước mắt anh cho bộ phận phát hành gửi vào Thanh Hoá mỗi số 50 tờ để tôi đến các cơ quan vừa giới thiệu, vừa đề nghị họ đặt mua.

Thời gian này Báo Thanh Niên phát hành 3 số/tuần, cứ hôm báo phát hành, anh em ở Hà Nội gửi vào, tôi ra Bưu điện Thanh Hoá nhận báo xong cho lên xe máy chạy đến các cơ quan giới thiệu. Vì, có thời gian dài làm việc tại Tỉnh đoàn Thanh Hoá và cũng được nhiều anh chị là lãnh đạo các sở, ban ngành quý mến nên công việc "tiếp thị" cũng thuận lợi hơn.

Trong chuyện làm phát hành báo, nói thẳng ra là bán báo này cũng “cười ra nước mắt”. Thấy tôi “thồ báo” đến các cơ quan, gặp người quen biết họ reo lên “tổ bán báo xa mẹ”, tôi không buồn, không mủi lòng, không tự ti mà còn tếu táo “tổ bán báo xa vợ”.

Rồi có cơ quan tôi vừa gõ cửa phòng giám đốc, vị lãnh đạo niềm nở, nhưng khi nói, cơ quan anh có báo Thanh Niên chưa, nếu chưa có, em gửi anh đọc! Giám đốc cười lớn rồi bảo: đặt từ lâu lắm rồi, hôm nào chả có báo, nói rồi ông lấy tờ Tiền Phong đưa tôi xem! Không! Báo Thanh Niên cơ mà. Ông giám đốc tròn mắt, có Báo Thanh Niên nữa à, mình cứ tưởng Tiền Phong là Thanh Niên!

Tôi đưa biếu giám đốc tờ Thanh Niên rồi đưa ra lời đề nghị, không nhiều, anh đặt mua cho em 1 đến 2 tờ/kỳ. Khó xử nhất là tại Công ty xăng dầu Thanh Hoá, gặp giám đốc “thỏ thẻ” việc bán báo, ông giám đốc vốn chỗ thân tình, ông kêu ngay bí thư đoàn công ty sang phòng rồi hỏi, đơn vị ta có bao nhiêu tờ Tiền Phong? Bí thư đoàn báo cáo có 7 tờ ạ! Giám đốc “ra lệnh” cắt Tiền Phong, đặt Thanh Niên! Thấy bí thư đoàn dạ dạ vâng vâng, tôi liền lên tiếng, anh ơi! Tiền Phong của Trung ương Đoàn, Thanh Niên cũng của Trung ương đoàn, anh cho Thanh Niên phát hành 3 đến 4 tờ thôi và không nên cắt báo Tiền Phong để đặt Thanh Niên, giám đốc đồng ý luôn…

Cứ thế, không kể mưa, nắng, tôi cần mẫn vừa bán báo, vừa vận động các cơ quan đặt mua Báo Thanh Niên và hầu như những cơ quan tôi đặt chân đến gần như không đơn vị nào từ chối. Vừa làm, vừa tìm ra những cách làm mới để tăng số lượng, trước hết là “tiến công” vào những chỗ thân quen và có khả năng đặt mua nhiều tờ.

Đích ngắm đầu tiên là sang Agribank Thanh Hoá đề nghị họ đặt 23 tờ Báo Thanh Niên cho 23 chi nhánh Agribank các huyện, thị thành, được giám đốc đồng ý mua cho các chi nhánh.

Có hôm, tôi thu xếp ngày không có báo phát hành chạy xe máy hơn 60 km đến Công ty mía đường Lam Sơn đề nghị Giám đốc Lê Văn Tam đặt Báo Thanh Niên cho các đơn vị. Vô cùng bất ngờ khi tôi đề nghị giám đốc đặt 20 tờ/kỳ, ông Lê Văn Tam nói luôn, anh em biết nhau từ hồi anh lên Thọ Xuân làm Giám đốc Nhà máy đường Lam Sơn, lúc đó còn rất nhiều khó khăn, em làm tỉnh đoàn Thanh Hoá đã lên làm việc và ngủ lại với anh mấy hôm. Giờ em làm Báo Thanh Niên, anh ủng hộ em, sẽ đặt 40 tờ/kỳ…

Thế là trong thời gian rất ngắn kể từ khi ra đời văn phòng, số lượng mà Phó Tổng biên tập Nguyễn Quốc Phong nói; cố gắng ổn định lâu dài lấy 200 tờ/kỳ (anh Phong vốn tình cảm, chân thành, không giao định mức mà chỉ dùng lời nói động viên) tôi đã vượt số lượng đề ra.

Một trong những công việc là làm thế nào để những cơ quan, đơn vị đặt báo họ đặt lâu dài, ngoài việc động viên thì chất lượng tin, bài của tờ báo là nguyên nhân quyết định. Rất may tờ Thanh Niên, chất lượng tin, bài luôn hấp dẫn bạn đọc dần dà trở thành tờ báo không thể thiếu đối với những đơn vị.

Báo Thanh Niên đến tận tay mọi gia đình

Mặt khác, nhìn thấy bưu điện đi đưa báo đến tay bạn đọc, tôi liền thử nghiệm vận động các gia đình ở TP Thanh Hoá với phương thức đưa báo đến tận nhà. Tôi tập trung vào các gia đình bạn bè, người thân tiến hành ngay. Không ngờ phương thức phát hành báo đến tay bạn đọc được nhiều người ủng hộ.

Có thời kỳ Văn phòng Báo Thanh Niên tại Bắc Trung Bộ có đến 5 nhân viên phát hành, chủ yếu là con em bạn bè ở thành phố, thạo đường đi lối lại, biết ngõ ngách phố xá. Chúng tôi sắp những gia đình đặt báo gần nhau thành một tuyến. Khoảng 70-100 tờ cho một tuyến. Cứ thế dần dần đi vào nề nếp, có năm cả văn phòng phát hành trực tiếp và phát hành qua bưu điện số lượng người đặt Báo Thanh Niên vượt qua con số 1000 tờ. Phát hành báo đến tận gia đình bạn đọc nhiều năm cho đến lúc tôi nghỉ chế độ (tháng 11.2014) và đến tận hôm nay, nhiều bạn đọc để lại trong tôi những tình cảm vô cùng đặc biệt. Bạn đọc yêu quý chúng tôi chính từ những tờ Báo Thanh Niên hàng ngày.

Tờ báo Thanh Niên luôn để nơi gối đầu giường của cụ Vực lúc cụ còn tại thế

Trong rất nhiều bạn đọc của Báo Thanh Niên mà chúng tôi yêu quý, trân trọng có lẽ gia đình cụ Hoàng Thọ Vực (số 10 Cao Bá Quát, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hoá cũ) là trường hợp rất đặc biệt. Cụ đặt mua Báo Thanh Niên kể từ khi có văn phòng đại diện (1995) đến khi cụ rời cõi tạm năm 2022 về miền cực lạc thọ 96 tuổi. Trước khi cụ đi xa, cháu ruột cụ, đại tá Hoàng Xuân Ninh (Viện Quân y 175) về thăm cụ, cụ Hoàng Thọ Vực chỉ tập Báo Thanh Niên để đầu giường rồi nói: “tôi thích Báo Thanh Niên vì đưa tin nhanh, gọn, đáng tin…”.

Tấm lòng của cụ Hoàng Thọ Vực và nhiều bạn đọc của Báo Thanh Niên chính là động lực, sức lan tỏa và cổ vũ chúng tôi làm việc…

Tôi không dám dùng từ “sáng kiến” mà chỉ nói rằng “cách làm” của Văn phòng Đại diện Báo Thanh Niên khu vực Bắc Trung Bộ “phát hành báo đến tận tay bạn đọc” được Tổng biên tập Báo Thanh Niên khi đó là nhà báo Nguyễn Công Khế rất vui, khen cách làm hay và đích thân anh Khế “lan toả” đến các văn phòng khác cùng làm…

Bây giờ làm báo trên các nền tảng số, báo in ngày càng thu hẹp, nhưng, cách làm của chúng tôi mấy chục năm trước, giờ đây anh chị em ở Thanh Hóa vẫn tiếp tục duy trì. Có lẽ đây là một trong những niềm an ủi đối với những người đã nghỉ hưu như tôi.

Hôm nay, sau hơn 11 năm về hưu, gần đến ngày kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên ra số báo đầu tiên, bồi hồi nhớ lại, tôi viết bài báo này kể lại kỷ niệm một thời vất vả, gian lao nhưng đong đầy niềm vui mỗi khi phát hành tờ Báo Thanh Niên đến tay bạn đọc.

Và, trong chừng ấy thời gian không còn làm việc tại Báo Thanh Niên nhưng, trong tôi luôn ấm áp và luôn nhớ, trân trọng tình cảm mà những người lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Thanh Niên dành cho chúng tôi…!