Mãi là tiếng nói tin cậy của mọi thế hệ người Việt

Bởi lẽ, đây là một tờ báo lớn, uy tín, quen thuộc đến mức rất nhiều người dân VN, từ thành thị đến nông thôn, từ cụ già đến em nhỏ, cũng đều từng nghe đến. Đặc biệt trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, giữa muôn vàn thông tin giả, thì uy tín của báo càng là chỗ dựa vững chắc cho độc giả, và Báo Thanh Niên càng khẳng định được vai trò thiết yếu của mình. Suốt những thập niên qua, màu xanh đặc trưng của Báo Thanh Niên đã khắc sâu trong ký ức nhiều thế hệ, trong đó có tôi. Thanh Niên đã trở thành người bạn đồng hành không chỉ của thanh niên, mà còn của trung niên, lão niên, thậm chí cả những thế hệ thiếu niên mới lớn.

Tác giả giao lưu trong Tọa đàm Sống đẹp ngày 22.8.2024 ẢNH: ĐỘC LẬP

1. Tôi đã từng nghĩ rằng mối liên hệ của mình với Thanh Niên sẽ mãi chỉ dừng lại ở vai trò độc giả. Nhưng rồi có một ngày, tôi được lên báo… giấy. Một ngày khác, tôi được lên tạp chí (với tôi, được lên tạp chí "xịn" hơn là lên báo giấy). Và một ngày khác nữa, tôi được lên báo xuân (với tôi, được lên báo xuân là một vinh dự to lớn). Và rồi một ngày khác nữa, tôi được bước chân vào tòa soạn, cùng làm việc với các cô chú, anh chị đội ngũ phóng viên, biên tập viên của báo, góp một phần nhỏ công sức vào một số chương trình của báo.

Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi được mời phỏng vấn là từ mùa dịch Covid-19 năm 2021. Khi cả đất nước đang oằn mình chống lại đại dịch, tôi có một sáng tác mang tên Sài Gòn tôi sẽ, với tinh thần "Đồng lòng chống dịch - Vượt qua Covid-19" - cuộc thi của Báo Thanh Niên dành cho bạn đọc là người Việt ở trong và ngoài nước giữa thời gian giãn cách vì Covid-19. Bài hát ra đời trong một bối cảnh đặc biệt nên nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Và cũng nhờ nó, tôi có cơ hội lần đầu tiên được xuất hiện trên Báo Thanh Niên. Khi đó, tôi là một nhân vật được Thanh Niên viết về. Không chỉ dừng lại ở một trang báo nhỏ, mà hình ảnh, câu chuyện và âm nhạc của tôi còn được đăng tải trên cả tờ báo xuân, một vinh dự mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới. Tôi vẫn nhớ cảm giác ngày hôm đó khi cầm tờ báo có hình mình trên tay. Tôi lập tức khoe với ba mẹ, như thể đó là một thành tựu to lớn hiếm hoi trong đời.

Nhưng hành trình ấy không dừng lại ở đó. Sau dịch Covid-19, khi xã hội vẫn còn ngổn ngang những mất mát, tôi cũng có một ca khúc mới - một bài ca như một nén tâm nhang gửi đến những người đã khuất, đồng thời cũng là lời sẻ chia, thương cảm dành cho những đứa trẻ bất hạnh còn ở lại. Đồng thời, Báo Thanh Niên cũng đã khởi xướng nhiều chương trình đồng hành cùng trẻ mồ côi vì Covid-19, đặc biệt là Cùng con đi tiếp cuộc đời (đã tổ chức các đợt hỗ trợ khẩn cấp cho gần 2.000 trẻ, nhận bảo trợ lâu dài cho 459 trẻ đến năm 18 tuổi, trao học bổng, tặng quà, tổ chức vui chơi cho các em dịp lễ tết… với tổng số tiền tính đến tháng 9.2025 gần 65 tỉ đồng). Thế là hữu duyên, tôi đã trao tặng ca khúc này cho chương trình của báo. Và từ đó, tôi lại tiếp tục gắn bó với Thanh Niên trong vài sự kiện thiện nguyện khác.

2. Một trong những chương trình mà tôi ấn tượng sâu sắc nhất chính là Sống đẹp. Trong một xã hội mà nhịp sống công nghiệp, thương mại, công nghệ 4.0 dễ khiến chúng ta quên đi những điều giản dị, những nghĩa cử tử tế, thì Báo Thanh Niên đã khởi xướng một phong trào ý nghĩa: tìm kiếm, phát hiện và lan tỏa những tấm gương, những lối sống đẹp. Đó không chỉ là một cuộc thi, mà là một lời nhắc nhở rằng cuộc đời này vẫn còn những điều rất đáng trân quý.

PV Duy Tính tại điểm nóng ổ dịch Covid-19 trên địa bàn P.Thạnh Lộc, Q.12 (cũ), TP.HCM, rạng sáng 27.5.2021 ẢNH: ĐỘC LẬP

Tôi thật sự may mắn khi có cơ hội đồng hành cùng chương trình này. Bởi lẽ, tình cờ tôi có ca khúc Thành phố gì kỳ! phản ánh sự nghịch lý nhưng cũng chan chứa tình người trong những giai đoạn khốn khó nhất của thành phố, với từ "gì kỳ" trong ca khúc mang hàm ý vừa hóm hỉnh, vừa xót xa, nhưng cũng đầy hy vọng: trong cái nghịch lý của cuộc đời, con người vẫn biết thương nhau, biết sống tử tế với nhau. Bài hát ấy tình cờ lại phù hợp với tinh thần của Sống đẹp, và tôi đã có cơ hội được biểu diễn, được làm nhạc sĩ trong các chương trình của báo.

Niềm hạnh phúc càng nhân đôi khi ca khúc ấy được thể hiện bởi những nghệ sĩ tôi yêu mến - Hoàng Trang và Nguyễn Đông - và nhận được sự yêu thương từ khán giả. Không chỉ dừng lại ở việc viết nhạc, tôi còn được mời tham gia ban giám khảo của cuộc thi, tham gia các buổi tọa đàm cùng độc giả để lan tỏa thông điệp sống đẹp. Đó thật sự là một hành trình mà tôi biết ơn, vì tôi được gắn bó tuổi trẻ của mình với một tờ báo mang trong mình sứ mệnh cao cả như Thanh Niên.

3. Nếu nhìn lại, tôi thấy mình đã có một hành trình vừa tình cờ vừa đầy duyên nợ với báo. Từ một độc giả nhỏ bé, tôi trở thành một cộng tác viên, rồi thành một người đồng hành trên nhiều chặng đường thiện nguyện, nghệ thuật và lan tỏa những giá trị sống.

PV Vũ Phượng tác nghiệp tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên đường Nguyễn Kiệm (Q.Gò Vấp cũ), TP.HCM, sáng 12.7.2021 ẢNH: ĐỘC LẬP

Còn hướng về tương lai, tôi tin rằng Báo Thanh Niên sẽ vẫn luôn giữ vững vị thế của mình; bởi giá trị cốt lõi của báo chí không chỉ nằm ở việc đưa tin nhanh chóng, mà quan trọng hơn, ở sự chính xác, uy tín và tính định hướng cho xã hội. Trong thời đại bùng nổ thông tin, khi chỉ cần vài giây là tin tức có thể tràn ngập khắp mạng xã hội, thì việc giữ được lòng tin của độc giả mới là điều khó khăn nhất. Và Thanh Niên đã, đang và sẽ tiếp tục làm tốt điều đó.

Tôi mong mỏi Thanh Niên có thể tiếp tục làm cầu nối giữa truyền thống và hiện đại. Truyền thống ở chỗ luôn giữ uy tín hàng đầu trong suốt ngần ấy thập niên. Những hoạt động này không chỉ tồn tại trong quá khứ mà chắc chắn sẽ còn tiếp tục song hành cùng tương lai của đất nước. Hiện đại ở cách mà báo tiếp cận độc giả hôm nay. Không chỉ gói gọn trong trang giấy in, Thanh Niên giờ đây cần phải hiện diện sâu rộng trên mọi nền tảng mạng xã hội: từ Facebook, YouTube, TikTok, Instagram đến Thread. Báo không còn chỉ "nói chuyện" với độc giả bằng chữ nghĩa, mà còn bằng video, hình ảnh, âm thanh, livestream… để đến gần hơn với giới trẻ, để trở thành nguồn tin đáng tin cậy giữa vô vàn thông tin hỗn tạp trên không gian mạng.

Tôi hy vọng, trong hành trình ấy, Thanh Niên sẽ vẫn giữ được bản sắc, đồng thời không ngừng làm mới mình, sáng tạo, và mở rộng sức ảnh hưởng. Chúc Báo Thanh Niên sẽ ngày một phát triển, ngày càng có nhiều độc giả, để mãi là tiếng nói tin cậy, là nơi gửi gắm niềm tin, và cũng là nơi đồng hành cùng mọi thế hệ người VN.