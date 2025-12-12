Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

40 năm Báo Thanh Niên - Hành trình: Từ máy fax đến cuộc đua đa phương tiện

Diệu Hiền
Diệu Hiền
12/12/2025 08:11 GMT+7

Khởi đầu là một cộng tác viên thử việc tại Văn phòng đại diện miền Trung Báo Thanh Niên, trải qua bao thăng trầm nhưng tình yêu của tôi với tờ báo vẫn không hề thay đổi.

TIẾNG MÁY FAX VÀ CUỘN PHIM BỊ CHÁY

Một phần tư thế kỷ trước, Văn phòng đại diện (VPĐD) miền Trung (tiền thân của VPĐD Duyên hải miền Trung Báo Thanh Niên bây giờ) đặt tại ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp, có gác gỗ trên đường Bạch Đằng, nhìn ra sông Hàn lộng gió. 

Ngoài lãnh đạo văn phòng, chúng tôi chỉ có một phóng viên (PV) chính thức, một cộng tác viên có lương và một cộng tác viên thử việc.

Trong căn gác tầng 2 chỉ có hai máy tính, một dành cho lãnh đạo và kỹ thuật, cái còn lại PV thay nhau dùng. Mỗi chiều anh em lại cặm cụi viết tin bài trên giấy, xong "xếp hàng" trước máy tính chờ gõ. Rồi kiên nhẫn đợi chiếc máy in kim kẽo kẹt nhả ra từng trang bản thảo...

40 Năm báo Thanh Niên - Hành trình từ máy fax đến cuộc đua đa phương tiện - Ảnh 1.

Tác giả thời làm báo với cây viết, cuốn sổ

Ảnh: T.L

Bài vở sau khi được biên tập và duyệt, sẽ được lãnh đạo văn phòng, lúc ấy là nhà báo Trương Điện Thắng, ký và fax vào tòa soạn TP.HCM. Tiếng rèn rẹt của máy fax và kẽo kẹt của máy in kim đã trở thành ký ức không thể phai nhạt với từng PV. 

Do phương tiện thô sơ nên chúng tôi thường phải làm việc đến tối mịt mới rời văn phòng. Đó là những tháng ngày chậm rãi, chất chứa sự tỉ mỉ, cẩn trọng và sự trân trọng dành cho từng con chữ.

Thời kỳ ấy, để có được tấm ảnh là một câu chuyện bi hài khác. Sự khác biệt tin bài thành công hay thất bại đôi khi chỉ nằm ở cuộn phim có giá 25.000 đồng thời đó (bằng 2 tô phở).

Thời đó tôi hay có những chuyến công tác miền núi dài cả tuần để thực hiện các bản tin, phóng sự... Cẩn thận ghi lại từng bức ảnh nhưng khi mang đến hiệu ảnh để tráng rọi thì gặp đúng nhân viên mới vào nghề. Cú lấy phim ra khỏi máy không đúng cách khiến toàn bộ cuốn phim bị "cháy" và tôi thì ngẩn ngơ, rơm rớm nước mắt. Không có ảnh, bài viết không thể nộp, tôi đành ngậm ngùi cất lại toàn bộ tư liệu, chờ lần sau… chụp lại.

Nỗi ám ảnh về một tấm ảnh thời sự chụp rung, hay một khoảnh khắc độc quyền không bao giờ lặp lại vì sự cố phim ảnh, cho tôi bài học sâu sắc về sự quý giá của mỗi khung hình và sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi tác nghiệp.

ĐA PHƯƠNG TIỆN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Năm 2003, Thanh Niên Online (TNO) ra đời. Đây là thời điểm công nghệ bắt đầu mang đến niềm vui lớn lao nhưng kèm theo là thách thức khổng lồ. Chưa kịp vui với chiếc máy ảnh kỹ thuật số "thần kỳ" bấm thoải mái mà không sợ hư ảnh thì đã phải tăng tốc cho cả hai kênh báo in và báo điện tử.

Tôi dành dụm sắm máy tính xách tay để tác nghiệp mọi lúc mọi nơi. Tin tức khi đó không còn được "để dành" 24 giờ cho tờ báo in truyền thống. Mọi thứ đều phải nhanh hơn nhiều lần. Điều đó thể hiện rõ trong những lần tác nghiệp khẩn cấp về bão lũ miền Trung, làm sao để thông tin đến bà con sớm nhất, từ đó có phương án trú tránh an toàn.

NGÀY MÙNG 1 TẾT KHÓ QUÊN

Một lần vào dịp Tết Nguyên đán, tôi nhận lệnh đến công trường thi công đường Hồ Chí Minh (mới) vào sáng mùng 1 tết, ghi nhận sự kiện Chủ tịch nước đến chúc mừng lực lượng Thanh niên xung phong. Mờ sáng mùng 1, tôi miệt mài chạy xe máy đường núi đến Tây Giang (Quảng Nam cũ). Đến nơi đúng lúc gà cất tiếng gáy đầu ngày, nhưng đoàn công tác đã… dời lịch. Tôi trở thành người "xông đất" công trình.

Thương tôi là nữ, một mình vượt đường sá xa xôi ngày mùng 1 tết, các anh chị Thanh niên xung phong đón tôi trong tình cảm ấm nồng. Họ dẫn tôi thăm các tuyến đường bắt đầu thành hình, nấu những món ăn núi rừng, kể chuyện gia đình, về những ước mơ... Đó là một ngày đầu năm đáng nhớ về tình người, về sự cống hiến của nghề báo.

Khi bước vào kỷ nguyên media, việc làm clip trở thành nhiệm vụ mới cho các PV thường trú vùng miền như tôi. Ngoài kỹ năng quay, dựng phim được tòa soạn trang bị cấp tốc thì mỗi PV phải tự học nhiều hơn, lỉnh kỉnh nhiều máy móc hơn.

25 năm làm báo của tôi tại Thanh Niên là quãng thời gian đẹp nhất. Đó là được làm đúng nghề mình học và có những trải nghiệm không thể nào quên. Từ tiếng rèn rẹt của máy fax đến tiếng "ting ting" thông báo tin bài của hiện tại, nếu ngày xưa là khó khăn về phương tiện thì ngày nay là áp lực về tốc độ và tính đa nhiệm. Chúng tôi đã được tôi luyện nên sự tận tâm, chính xác và nhanh chóng nhất.

Thanh Niên là một ngôi nhà mà ở đó tôi đã trưởng thành. Nơi đã dạy tôi rằng, dù công nghệ có thay đổi, dù nền tảng có chuyển dịch thì giá trị cốt lõi của người làm báo vẫn là sự xác tín của thông tin và tình người trong từng câu chuyện.

40 năm tờ báo, ngọn lửa nhiệt huyết trong tôi chưa bao giờ tắt.

40 năm Báo Thanh Niên - Hành trình:

Với những phận đời gian khó miền Trung

Tôi đã vượt qua nỗi sợ như thế nào?

Nghĩa tình bạn đọc và đại lý báo miền Tây

Làm báo không phải chỉ đưa tin, mà để gieo hy vọng

Nơi tôi học lại nghề từ đầu

5 năm tìm kiếm 'cô bộ đội và em bé Cao Bằng, tháng 2.1979'

Ra ngõ gặp những gã khổng lồ

Khi quốc phòng Việt Nam ra biển lớn

Dấu ấn tướng Nguyễn Chí Vịnh

Các cộng tác viên dạy chúng tôi thêm yêu tờ báo

Viết tiếng Việt cho người Việt đọc

Dõi theo những người đi về phía mặt trời Hoàng Sa

Tôi thành một gạch nối với dấu xưa Nam bộ

Cảnh báo tiêu cực trong ngành dược từ 21 năm trước

Đường thiên lý và tờ báo in 1.300 đồng

Chúng tôi đã sống và viết như thế

Tin liên quan

Ra ngõ gặp những gã khổng lồ

Ra ngõ gặp những gã khổng lồ

Hơn 20 năm trước, cụm từ 'báo mạng - báo điện tử' vẫn còn lạ lẫm với nhiều người khi internet băng thông rộng chưa phổ biến và điện thoại di động vẫn là hàng xa xỉ.

Với những phận đời gian khó miền Trung

5 năm tìm kiếm 'cô bộ đội và em bé Cao Bằng, tháng 2.1979'

Khám phá thêm chủ đề

đường Hồ Chí Minh miền Trung Báo Thanh Niên 40 năm Báo Thanh Niên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận