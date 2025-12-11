Khởi nguồn từ tình yêu biển đảo

Tháng 6.2011, trước thực tế khó khăn, rủi ro mà ngư dân trẻ, đặc biệt là những người kiên cường bám trụ các ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa, phải đối mặt, Báo Thanh Niên đã kịp thời khởi xướng chương trình ý nghĩa: "Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi".

Chương trình ra đời với mục tiêu kép: một mặt hỗ trợ vật chất để ngư dân trẻ yên tâm mưu sinh, mặt khác là lời động viên tinh thần to lớn, khẳng định đất liền luôn kề vai sát cánh cùng họ.

Ông Phan Văn Mãi, Bí thư T.Ư Đoàn khi đó, trao tiền hỗ trợ từ chương trình “Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi” cho ngư dân ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi ẢNH: TƯ LIỆU

Ý nghĩa nhân văn và thiết thực của chương trình được thể hiện qua các hoạt động đa dạng: Hỗ trợ xây dựng nhà cửa cho ngư dân gặp thiên tai, hoạn nạn; tiếp sức tài chính giúp ngư dân bị phá sản do tai nạn trên biển hoặc bị nước ngoài tấn công; trang bị thiết bị liên lạc thông dụng trên tàu; trao học bổng, hỗ trợ cho con em ngư dân và gia đình có ngư dân mất tích; đồng thời hỗ trợ giáo viên, thầy thuốc trẻ tình nguyện phục vụ đảo xa.

Ngay sau khi phát động, "Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi" đã nhanh chóng nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng mạnh mẽ từ mọi tầng lớp xã hội.

Sức lan tỏa của chương trình

Chỉ một ngày sau khi phát động, chúng tôi đã ghi nhận một hình ảnh lay động: Cựu chiến binh Nguyễn Phi Khanh (năm ấy 77 tuổi, ở Quy Nhơn, Bình Định - nay là Gia Lai) đã đến Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên tại Bình Định để góp 200.000 đồng trích từ lương hưu. "Số tiền không nhiều, nhưng đó là tấm lòng của người từng cầm súng, nay muốn góp phần nhỏ bé để cùng ngư dân giữ biển", ông Khanh nói giản dị.

Tinh thần hướng về biển đảo còn lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ. Trong đêm giao lưu "Sinh viên với biển đảo quê hương" do Đoàn Trường ĐH Quy Nhơn tổ chức, hàng chục triệu đồng đã được sinh viên quyên góp vào chương trình. Những đồng tiền nhỏ bé, khi được gom lại, đã trở thành nguồn lực lớn, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ với đất nước.

Thân nhân của các ngư dân ở Lý Sơn, Quảng Ngãi nhận hỗ trợ từ chương trình “Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi” ẢNH: TƯ LIỆU

Với nguồn lực quý báu đó, Báo Thanh Niên đã trực tiếp triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực, kịp thời: xây dựng hàng chục nhà nhân ái cho ngư dân trẻ dọc các tỉnh miền Trung, trao tiền hỗ trợ sinh kế và trao học bổng cho hàng trăm con em ngư dân, giúp họ an cư lạc nghiệp, vững lòng bám biển.

Những câu chuyện hồi sinh

Trong những chuyến đi dọc miền Trung, từ Quảng Nam đến Khánh Hòa, để tận tay trao gửi những món quà yêu thương cho những ngư dân trẻ không may gặp hoạn nạn, chúng tôi đã chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động về sự hồi sinh và niềm tin vào tương lai.

Tại làng chài Phước Thiện (xã Bình Hải, H.Bình Sơn cũ, Quảng Ngãi), ngôi nhà nhân ái trị giá 40 triệu đồng từ chương trình "Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi" đã trở thành món quà vô giá với vợ chồng ngư dân Tu Thanh Sơn (33 tuổi). Anh Sơn, người từng bị thương khi bị phía nước ngoài bắn vào năm 2007 khi đánh bắt ở Hoàng Sa, xúc động chia sẻ: "Đối với gia đình tui, có được ngôi nhà còn hơn cả giấc mơ. Đứa con gái nhỏ của tui cứ thủ thỉ: Con với em sắp có nhà to rồi".

Theo ông Nguyễn Hữu Công, Chủ tịch UBND xã Bình Hải lúc đó, chương trình này không chỉ giúp ngư dân an cư mà còn khích lệ tinh thần bám biển, giữ ngư trường.

Không chỉ là mái nhà, chương trình còn là "chiếc phao" cứu sinh giúp ngư dân trở lại với nghiệp biển. Tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), ngư dân Trần Hiền (31 tuổi), chủ tàu cá QNg 66074 TS, hai lần bị nước ngoài tấn công, tưởng chừng phải bỏ biển vì nợ nần, đã nhận được 60 triệu đồng hỗ trợ. Anh cười hiền, nói vui: "Số tiền hỗ trợ tui tiêu sạch rồi vì đem mua ngư cụ hết. Nhưng nhờ vậy mà tàu lại có thể rẽ sóng ra Hoàng Sa. Tui biết ơn Báo Thanh Niên và bạn đọc nhiều lắm".

Trao học bổng từ chương trình “Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi” cho con em ngư dân ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi ẢNH: TƯ LIỆU

Ngư dân Đặng Thu, chủ tàu QNg 96514 TS, cũng ở đảo Lý Sơn, xúc động chia sẻ: "Ra khơi giờ không chỉ có ngư dân, mà còn có hàng triệu người Việt đồng hành. Bà con Lý Sơn chúng tôi yên tâm bám biển, không ngại khó nữa". Bà Phạm Thị Hương, Phó chủ tịch UBND H.Lý Sơn lúc ấy, đã khẳng định: "Sự hỗ trợ kịp thời từ chương trình đã tạo hiệu ứng tích cực, thắp thêm niềm tin và động lực để họ vươn ra biển lớn".

Tiếp sức để những con tàu lại rẽ sóng

Nỗi đau mất mát, phá sản do tai nạn, sự cố trên biển là nỗi ám ảnh thường trực đối với nhiều ngư dân. Báo Thanh Niên đã kịp thời có mặt, trở thành điểm tựa vững chắc cho những người trẻ không gục ngã trước phong ba.

Tại Phú Yên (nay thuộc Đắk Lắk), sau tai nạn khủng khiếp khiến 6 ngư dân tử nạn, thuyền trưởng Trần Min (39 tuổi, ở Tuy Hòa) tưởng chừng phải từ bỏ biển vì không còn tiền đóng tàu mới. Tương tự, ngư dân Nguyễn Văn Sang (31 tuổi, ở Quy Nhơn) và Phan Văn Ca (33 tuổi, ở Phù Cát, Bình Định - nay thuộc Gia Lai) cũng lâm vào cảnh túng quẫn do tàu chìm, nợ nần chồng chất.

Khi Báo Thanh Niên quyết định hỗ trợ mỗi trường hợp 80 triệu đồng từ chương trình "Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi", niềm vui và hy vọng đã trở lại đối với họ. Khi đó, anh Min cho biết: "Từ số tiền này, tui sẽ vay mượn thêm từ bà con, bạn bè để đóng mới tàu. Hy vọng là năm sau, tui cùng những anh em ngư dân trẻ ở Tuy Hòa sẽ tiếp tục trở lại khơi xa".

Theo ông Huỳnh Tấn Việt, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên thời điểm đó, "Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi" là một chương trình thiết thực và đầy tính nhân văn. "Chương trình này tác động rất lớn đến xã hội, giúp những ngư dân trẻ gặp nạn có điều kiện để bám biển trở lại khi sức chịu đựng của họ đã kiệt quệ", ông Việt nói.

Bàn giao nhà nhân ái cho ngư dân ở Phù Mỹ, Bình Định (nay là Gia Lai) ẢNH: TƯ LIỆU

Với chị Lê Thị Huệ (35 tuổi, ở Hoài Nhơn, Bình Định - nay là Gia Lai), người mất chồng sau chuyến đánh bắt định mệnh, khoản hỗ trợ 60 triệu đồng từ chương trình đã giúp chị phần nào vơi bớt nỗi lo nợ nần, túng thiếu. "Sự tiếp sức này là cơ hội quý báu cho tôi vượt qua tình cảnh cơ cực, đặc biệt là giúp 2 cháu nhỏ đỡ phải lam lũ khi thiếu vắng người cha", chị Huệ nghẹn ngào.

Một dấu son trong hành trình 40 năm

"Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi" không chỉ là một hoạt động an sinh xã hội đơn thuần mà còn là biểu tượng của trách nhiệm công dân, của lòng yêu nước trong thời bình. Nó minh chứng cho việc những con người bình dị, từ cựu chiến binh đến sinh viên, đã cùng nhau gìn giữ chủ quyền bằng chính đôi tay lao động, bằng niềm tin và tình người ấm áp.

Trong hành trình 40 năm đồng hành cùng bạn đọc, Báo Thanh Niên đã thực sự trở thành nhịp cầu nối những tấm lòng nhân ái. Giữa rất nhiều chương trình giàu ý nghĩa đã được tổ chức, có thể nói "Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi" là một trong những dấu ấn sâu đậm, mang sức lan tỏa mạnh mẽ nhất. Nhờ vậy, chương trình vinh dự nhận giải thưởng "Khi Tổ quốc cần" do Hội Liên hiệp thanh niên VN trao tặng nhân dịp Kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên VN (15.10.1956 - 15.10.2011).



