Học bổng mang tên người anh hùng

Năm học 1990-1991, Tuần tin Thanh Niên (tiền thân của Báo Thanh Niên) đã tổ chức trao tặng 20 suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh, sinh viên nghèo, học giỏi ở một số tỉnh, thành, mỗi suất học bổng trị giá 180.000 đồng. Kể từ đó, chương trình học bổng mang tên liệt sĩ - sinh viên yêu nước Nguyễn Thái Bình do Báo Thanh Niên tổ chức đã ra đời và tiếp nối, là nguồn động viên tinh thần cho các thế hệ trẻ vượt lên khó khăn để chinh phục con đường tri thức.

Các nguyên Tổng biên tập Báo Thanh Niên: nhà báo Nguyễn Công Khế và nhà báo Nguyễn Quang Thông trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho sinh viên ngày 21.12.2006 và ngày 2.7.2013 Ảnh: Đào Ngọc Thạch - Diệp Đức Minh

Trên tờ Tuần tin Thanh Niên số 18, phát hành ngày 28.4.1991, trong bài Về học bổng Nguyễn Thái Bình, có đoạn viết: "16 năm đã qua đi kể từ ngày đất nước hoàn toàn độc lập, và đã có một thời kỳ khá dài trong những năm tháng đó chúng ta gần như ít quan tâm đến việc tạo điều kiện cho những sinh viên học sinh - những tài năng trẻ của đất nước - có thể học tập khi gặp khó khăn. Học bổng Nguyễn Thái Bình của Báo Thanh Niên chỉ có ước mong khiêm tốn là góp một phần nhỏ, rất nhỏ vào việc học tập của những bạn trẻ ham học, có tài, nhưng lại không có đủ điều kiện để học tập tốt".

Trong bài viết Thanh Niên - Gương mặt tuổi 20 (tháng 12.2005), nguyên Tổng biên tập Nguyễn Công Khế chia sẻ ý tưởng về sự ra đời của học bổng Nguyễn Thái Bình: "Lúc tôi bị giam ở nhà tù Đà Nẵng, Nguyễn Thái Bình đang trên đường về nước trên chiếc Boeing 747 số hiệu 841 của hãng hàng không Mỹ PANAM (tháng 7.1972). Nguyễn Thái Bình là một tấm gương đối với nhiều thanh niên. Được đưa qua Mỹ du học, anh giác ngộ được hoàn cảnh đất nước bị xâm lược bằng chính thực tế, tư liệu và sách báo ở thư viện Mỹ. Anh quyết liệt chống lại chính sách xâm lược của Mỹ, từ bỏ bằng cấp và địa vị do Mỹ đào tạo. Anh quay về Tân Sơn Nhất và trên đường bay đã buộc máy bay đáp xuống Hà Nội. Trong tay anh chỉ có một quả chuông, nhưng anh tuyên bố nếu máy bay không đáp xuống thủ đô Hà Nội, anh sẽ cho nổ máy bay để trả thù cho những người dân vô tội Việt Nam bị chết dưới bom đạn Mỹ. Và anh đã bị một nhân viên tình báo Mỹ đội lốt hành khách (tên William Henry Mills), được phép mang súng, đã bắn và ném anh xuống đường băng phi trường Tân Sơn Nhất.

Lúc đó, vì cảm phục, tôi có làm một bài thơ ngợi ca anh. Đối với tôi, anh là một tấm gương vĩ đại. Tôi nghĩ rằng khi hòa bình lập lại, tôi sẽ tìm đến gia đình anh để cùng chia sẻ nỗi mất mát đó. Lấy tên anh làm tên quỹ học bổng, tôi muốn luôn tưởng nhớ đến anh và cũng muốn nhắc nhở thế hệ trẻ về một tấm gương trong học tập và cả về tấm lòng yêu nước của anh" (tháng 4.2010, liệt sĩ Nguyễn Thái Bình đã được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân).

Thời sinh viên sôi nổi của Liệt sĩ - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thái Bình Ảnh: tư liệu

Và từ mong ước khiêm tốn "góp một phần nhỏ, rất nhỏ", gần 35 năm qua, chương trình học bổng Nguyễn Thái Bình đã trao hơn 22.250 suất học bổng với tổng số tiền, quà trị giá hơn 43 tỉ đồng, tiếp sức cho bao thế hệ học sinh, sinh viên trong học tập, vươn lên, trở thành những công dân ưu tú của đất nước.

Từ những ngày đầu, số tiền để trao học bổng chủ yếu do các cá nhân có tấm lòng với thế hệ trẻ ủng hộ. Bạn đọc đóng góp trực tiếp tại tòa soạn, hoặc gửi về báo qua đường bưu điện. Đặc biệt, có nhiều cá nhân là kiều bào gửi tiền về, danh sách đóng góp cho học bổng Nguyễn Thái Bình ngày càng dày thêm và sự hỗ trợ càng lớn hơn.

Tiếp theo, những bạn đọc, đồng thời là khán giả của chương trình ca nhạc Duyên dáng Việt Nam là những nhà hảo tâm chính của chương trình học bổng này. Bên cạnh đó, các ngân hàng (Eximbank, LienVietPostBank…), tổ chức, cá nhân khác cũng tiếp tục đồng hành với chương trình suốt 35 năm qua.

V IẾT TIẾP ƯỚC MƠ

Từ năm 2016 đến nay, Trường đại học Nguyễn Tất Thành là đơn vị tài trợ thường xuyên cho chương trình học bổng Nguyễn Thái Bình với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng/năm. Từ nguồn tài trợ này, Thanh Niên đã tổ chức trao hàng trăm suất học bổng cho học sinh, sinh viên trên địa bàn cả nước. Mỗi suất học bổng được trao đi là một hạt mầm của hy vọng, gieo niềm tin để các em học sinh dám ước mơ và dám hiện thực hóa hoài bão của mình.

Tiến sĩ Nguyễn Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Nguyễn Tất Thành, cho biết: "Trong nhiều năm qua, Trường đại học Nguyễn Tất Thành luôn xác định sứ mệnh của mình không chỉ dừng lại ở việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, mà còn gắn liền với trách nhiệm sẻ chia, đồng hành cùng các em học sinh - sinh viên trên con đường chinh phục tri thức. Chính vì thế, sự hợp tác cùng Báo Thanh Niên thông qua chương trình học bổng Nguyễn Thái Bình có một ý nghĩa rất đặc biệt. Đây không chỉ là nguồn hỗ trợ vật chất giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục theo đuổi việc học, mà còn là sự tiếp thêm niềm tin, động lực để các em vững bước, không từ bỏ ước mơ".

Bài báo đầu tiên viết về chương trình học bổng Nguyễn Thái Bình trên Thanh Niên, ngày 28.4.1991 Ảnh: tư liệu

Ngoài học bổng Nguyễn Thái Bình, Trường đại học Nguyễn Tất Thành còn đồng hành với nhiều quỹ học bổng nhằm giúp đỡ những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục hành trình chinh phục tri thức…

Ngoài ra, chương trình học bổng Nguyễn Thái Bình nhận được sự ủng hộ từ Câu lạc bộ Golf Quảng Ngãi tại TP.HCM, Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM, hay nhiều tổ chức, cá nhân khác đã đồng hành, đến trao học bổng cho học sinh nghèo ở các vùng miền mà báo tổ chức các sự kiện, xây cầu, xây mới trường học…

Có thể nói, 35 năm qua, có rất nhiều nơi, từ những vùng quê nghèo khó cho đến chốn thị thành, đã có những suất học bổng Nguyễn Thái Bình được trao tận tay các em học sinh, sinh viên khó khăn. Và trong hành trình ấy, Báo Thanh Niên luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ, đồng hành của nhiều cá nhân, tổ chức, là những tấm lòng vàng luôn đi cùng báo qua bao năm tháng, thăng trầm.

Tấm lòng ấy thật đáng trân trọng và tôn vinh.